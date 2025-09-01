Los ojos «Frankenstein» de Guillermo del Toro Oscaron con apoyo de la industria

La gente ama Guillermo del ToroY eso no es hipérbole.

El afecto de Hollywood por el autor ganador del Oscar va mucho más allá de la mera admiración. El cineasta mexicano, que ganó la Mejor Película y Director por «The Shape of Water» en 2017, se ha convertido en una de las figuras más queridas de la industria. Su presencia en cualquier carrera de los Oscar nunca se trata solo del trabajo que presenta en la pantalla: se trata de la profundidad de la confianza y la lealtad que inspira tanto en colegas, artesanos y actores. Esa buena voluntad puede ser clave para impulsar su última opus «,Frankenstein«En la conversación de Oscar de este año.

Después de debutar en Venecia, la película de terror gótico adaptada de la novela clásica de Mary Shelley celebró dos proyecciones sorpresa en el Festival de cine de Telluride el domingo por la noche. Las 9:30 pm que se exhiben en el teatro Werner Herzog y las 10 pm de la proyección en The Palm, los dos lugares más grandes del festival, ambos agotados, rechazando a los clientes. Cada proyección fue presentada por la estrella de la película, Oscar Isaac, quien se apresuró al festival desde Venecia solo 24 horas antes, antes de salir de Colorado el lunes por la mañana para regresar a Italia para el estreno de su otra nueva película, «The Hand of Dante», dirigida por Julian Schnabel.

La recepción de la película ha sido divisiva, actualmente en 77% en Rotten Tomatoes. A menudo, esto es par para el curso con cualquier nuevo proyecto de Del Toro.

No sería la primera vez que el nombre de Del Toro llevaba una película más allá de sus presuntas limitaciones. En 2021, «Nightmare Alley», su visión exuberante e inspirada en Noir, que se metió en la mejor alineación de imágenes a pesar de su tono oscuro y modestos retornos de taquilla. Con tres nominaciones técnicas adicionales, demostró la apreciación de la academia por el género o apelación comercial trascendiendo de Del Toro.

Él siguió con su animado «Pinocho» en 2022, ganando la función animada Oscar.

«Frankenstein» podría seguir una trayectoria similar, con oportunidades en múltiples categorías de artesanía. El mundo gótico de la película prácticamente exige reconocimiento en el diseño de producción, diseño de disfraces y cinematografía, mientras que la elegancia brutal de su trabajo de sonido y maquillaje llama la atención. Agregue la partitura original de Alexandre Desplat, un imán de Oscar frecuente, y la película está preparada para un fuerte soporte por debajo de la línea.

Cuando una película obtiene ese tipo de reconocimiento técnico, con 10 ranuras disponibles para la Mejor Película, una nominación en la categoría superior está al alcance. En particular, la lujosa versión de Horror de Robert Eggers de «Nosferatu» logró cuatro nominaciones, pero se perdió la mejor carrera el año pasado.

Frankenstein. Christophe Waltz como Harlander en ‘Frankenstein’. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025.

Ken Woroner/Netflix

Las actuaciones ofrecen otra capa de intriga. Jacob Elordi, irreconocible como la criatura, se mueve a través del papel con gracia ballet, que encarna el trágico alma de la historia de 200 años de Mary Shelley. Christoph Waltz, ya dos veces ganador, ofrece otro giro dominante en su breve tiempo de pantalla.

Mientras tanto, Isaac, interpretando al científico loco Viktor Frankenstein, vuelve a emergir después de una ausencia cinematográfica de tres años, recordando a Hollywood que ponga a este tipo en más películas. Para un actor atrozmente pasado por alto dos veces por giros imponentes en «Inside Llewyn Davis» y «un año más violento», su toma de rockero duro aquí se siente como una recalibración profesional, incluso si la raza llena de gente puede dejarlo afuera. Quizás su próximo papel en «The Hand of Dante» fortalecerá su momento.

Sin embargo, quedan obstáculos. A los 150 minutos e inquebrantable en su sangre, «Frankenstein» pide a los votantes que enfrenten material familiar que se presenta con una intensidad intransigente. Históricamente, la academia ha sido reacia a recompensar historias impulsadas por el terror en la cima de la boleta, independientemente del arte. Aún así, la combinación única de empatía y espectáculo de Del Toro ha roto las barreras antes.

La verdad es que no es si los votantes «les gusta» Guillermo del Toro, es en quien confían, adoran y aman por completo la pasión de uno de los campeones más vitales del cine. En un año impredecible donde el sentimiento y el heredado son tanto como la taquilla y las revisiones, «Frankenstein» podría encontrar su lugar en la mejor alineación de imágenes si Netflix puede crear la campaña correcta. En particular, el streamer está haciendo malabares con muchos otros aspirantes como «Jay Kelly» de Noah Baumbach y «A House of Dynamite» de Kathryn Bigelow.

Veamos si también pueden enamorarse del monstruo.