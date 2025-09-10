‘Los ojos de Ghana’ en Tiff Premiere, el poder político del cine

El dos veces ganador del Oscar regresó a su Canadá natal la semana pasada para debutar su último documental, «»Los ojos de Ghana«, Una característica poderosa sobre la historia del cine enterrada del país africano y el cineasta de 93 años que ha dedicado su vida a restaurarla.

Ese cineasta, Chris Hesse, fue el director de fotografía personal de Kwame Nkrumah, el revolucionario africano que se convirtió en el primer presidente de Ghana. Por lo tanto, Hesse tenía un asiento de primera fila para los amanecer de la independencia africana del dominio colonialista y lo capturó todo en la película, incluido el ascenso y la caída de Nkrumah, ya que el político finalmente fue derrocado por un golpe de estado. Gran parte de ese metraje se ordenó ser destruido en medio de la agitación política, pero los negativos se conservaron en un archivo secreto en Londres. En las décadas posteriores, Hesse ha trabajado para rescatar y repatriar la colección.

«Realmente queríamos escribir una carta de amor al poder del cine. Eso es el centro de lo que es esta película». Proudfoot dice de la película, que sus estudios de rompeolas produjeron junto a Barack y Michelle Obama’s Terreno más alto Producciones.

«No es un documental histórico incondicional», explica Proudfoot. «Queríamos hacer una película llena de amor que pudiera presentar a la gente un período de historia del que nunca antes habían oído hablar y reunir a las personas detrás de la importancia de preservar esa parte de la historia y preservar el celuloide».

«Los ojos de Ghana» también ve a Hesse pasar su legado a una cineasta ghaniana más joven, Anita Afonu. En 2013, Afonu hizo un breve documental llamado «Perised Diamonds», que relató la historia del cine ghaniano y la decadencia del archivo de cine del país y la industria, y desde entonces se unió a la misión de Hesse.

«Tener la oportunidad de pasar [the archive]Dios mío, fue increíble. Porque fui a cuatro años de escuela de cine y nunca he visto estas películas «, dice Afonu.» Es muy importante para nosotros poder acceder a estas películas. Necesitamos poder ver lo que se hizo. Necesitamos inspiración para nuestros propios cineastas en Ghana «.

Aquí, Proudfoot y Afonu discuten la realización del documental, su impacto potencial en la industria cinematográfica de Ghania y lo que Hesse hace del proyecto patriótico.

¿Cómo te sientes después del estreno?

Anita Afon: Oh, ha sido un gran alivio. De cómo se ha hablado y que es el festival de cine público más grande, se siente como un verdadero privilegio y no puedo esperar a que más personas lo vean.

Ben Proudfoot: Como canadiense y orgullosa Nueva Escocia, estar aquí por primera vez y abrir el festival es un honor extraordinario. Simplemente significa el mundo tener a mi madre en la audiencia y estar aquí con mi gente. Ha sido extraordinario. He abrumado, sinceramente.

Me sorprendió que ustedes sean cineastas que hacen una película sobre el poder del cine donde su tema principal también es cineasta. ¿Cómo envolvió la cabeza alrededor de esta meta naturaleza de esta producción?

Orgulloso: Sí, es esa meta cosa de los cineastas que hacen una película sobre cineastas, y para nuestro director de fotografía, Brandon Somerhalder, filmando una película sobre un director de fotografía. Es esencial en los próximos 20 años que invertimos un gran tiempo y recursos para asegurarnos de que películas como Chris Hesse logren proteger y preservar no desaparecer. Entonces, estoy extraordinariamente energizado como cineasta porque quién sabe dónde estaremos 60 años a partir de ahora. ¿En qué estante estarán nuestras películas? Necesitamos llevar la antorcha unos a otros como cineastas. Eso es lo que nos unió como jóvenes cineastas con el cineasta de 93 años que es Chris Hesse.

Afon: Estoy increíblemente agradecido de que Ben esté dispuesto a tomar las sugerencias de todos. No solo me puso en él como un narrador, sino que también me invitó a consultar sobre el uso del material de archivo, para aconsejar y ver la película, para agregar notas. No fue solo Ben haciendo una película, pero le contamos a Ben una historia y Ben ayudó a llevarla. Esa es la belleza de esta colaboración. Al final, por supuesto, Ben lo dirigió, pero el aporte de todos fue muy importante.

Solo hay 15 minutos de imágenes de archivo en la película, pero hay más de 300 horas que aún no se han visto. Chris ha estado luchando para que el metraje digitalice durante décadas y ahora los ingresos de esta película se dedicarán a ese esfuerzo. ¿Por qué fue eso importante?

Orgulloso: Es nuestra misión. Como documentales, nos ponemos detrás de personas con misiones importantes y [the film archive used in the film] es la punta del iceberg. Es un pequeño si ves toda la película, ves estas imágenes que nunca antes me habían visto.

Es la parte más pequeña de esta visión mucho más grande. Estamos muy agradecidos en nuestros socios en Higher Ground in the Obamas, que se unieron a nosotros y dijo: «¿Cómo podríamos poner un dólar en el piggy Bank antes de poner un dólar hacia la digitalización de todas estas películas?» Y nos estrechamos la mano y dijimos que pusamos cada dólar que podamos reunir en digitalizar estas películas y en restaurar el cine Rex, que es una gran parte de esta película y dotando eso a perpetuidad. Entonces, la misión de Chris Hesse se ha convertido en nuestra misión.

Los cineastas de «The Eyes of Ghana», la sujeta y productora Anita Afono, la izquierda, la directora Ben Proudfoot, el director de fotografía Brandon Somerhalder y la productora Nana Adwoa Frimpong, en el Festival de Cine de Toronto.

Getty Images para IMDB

¿Cómo fue pasar por el archivo con Chris? ¿Hubo ciertas películas que quería asegurarse de incluir en el documental?

Orgulloso: Chris había creado meticulosamente una lista de las películas; Simplemente los revisamos y él eligió los que él pensó que deberíamos digitalizar. Básicamente seguimos escaneándolos hasta que la tarjeta de crédito se retiró. Llegamos a gustar 45 películas. Algunos de ellos eran importantes, aquí es cuando Nkrumah visita a Harlem o aquí es cuando pronunció este discurso tan importante donde introdujo la idea de los Estados Unidos de África. Otras veces, Chris recordó haber filmado cosas que no llegaron a las películas; Al igual que el final de la película, que son estas imágenes de telas y patrones increíbles, esas eran placas de crédito finales que había filmado para una película llamada «Panoply of Ghana» que no se había utilizado. ¡Su memoria era extraordinaria! Lo había disparado 60 o 65 años antes, y allí estaban en un hermoso celuloide de 35 mm. Eran tan vibrantes como el día en que rodaron por la cámara.

Afon: Teniendo la oportunidad de ver de primera mano este material recientemente digitizado, no tiene idea de lo bueno que fue el sentimiento. No puedo esperar a que todas estas películas se digitalicen y repatrenen, se envíen a Ghana y se hagan accesibles para los investigadores, para los cineastas, a cualquiera que esté interesado.

La película captura una proyección especial de algunas de las imágenes de archivo en el Cinema Rex en Ghana. Es una escena increíblemente poderosa de ver. ¿Cómo te imaginas que será una pantalla? este ¿Documental en Ghana?

Afon: Creará una sensación de urgencia en el gobierno tomar esto en serio. Porque en la última década, he estado persiguiendo, escribiendo e intentando impresionar al gobierno y hacer tanta defensa que estas películas necesitan ser digitalizadas. Es importante que tengamos que verlos. Doy un paso adelante y luego diez paso atrás. El gobierno cambia de manos y luego tenemos que comenzar el proceso nuevamente. Esta película, una vez vista por personas en el poder en Ghana, creo firmemente que creará una sensación de urgencia en ellas para poner esto en marcha.

También siento que creará un gran resurgimiento para querer saber más sobre Kwame Nkrumah para la generación joven de ghanianos que no lo conocen tan bien. Esta película muestra una figura política matizada. Puedes verlo dando discursos poderosos. Puedes verlo muy juguetón. Esas son imágenes de Nkrumah que nunca antes habíamos visto. Va a tener un gran impacto.

Nkrumah era muy consciente del poder del cine para comercializar Ghana, de la misma manera que Hollywood estaba comercializando a Estados Unidos a través de películas. ¿Qué esperas que el público internacional aprenda sobre Ghana a través de esta película?

Afon: La película para mí es un círculo completo. Érase una vez, como dijo Chris, había un hombre llamado Kwame Nkrumah, e inspiró la liberación del continente africano. Él hace esto, que se extiende a Barack Obama Sr. [a Kenyan economist]Lo que luego se extiende a los Estados Unidos que tiene el primer presidente negro, Barack Obama, quien ahora es productor ejecutivo de esta película. Va a mostrarle el impacto de Kwame Nkrumah en el continente.

También te dice que hubo un momento en la vida de Ghana donde el cine fue realmente una cosa. Hubo un presidente que estaba tan interesado en el cine, que entendía el poder del cine, que hizo el esfuerzo de que Ghana fuera el espacio para el cine en el continente. Es hermoso e inspirador ver que fue un momento en que algo como esto realmente existía. Cuando la gente mira esto, y ve que tuvimos un líder carismático como Kwame Nkrumah y fue por él que el continente cambió, provocará un resurgimiento. La gente sabrá más sobre Ghana, más sobre en Nkrumah y esencialmente se interesan más en el cine en el continente.

Esta película subraya una conversación más amplia sobre cómo el cine y el arte son una herramienta importante para contar nuestras historias en un momento en que gran parte de la historia se está borrando, especialmente en Estados Unidos. Ben, ¿cómo es tener este debut cinematográfico en este clima político actual?

Orgulloso: Vivimos en el momento en que las personas han subido a los asientos de poder más altos del mundo que tienen como objetivo borrar la historia. Para cambiar los hechos y para la luz del gas al público. Ahí es donde estamos ahora. Como documentarios, tenemos una opción: podemos rehuirlo y decir: «Bueno, no voy a molestar al carrito de Apple» o «No hay dinero en los documentales en este momento». Yo digo: «Joder eso. Ahora es el momento de ser valiente. Ahora es el momento de ser valiente».

Si Chris Hesse pudiera hacer lo que hizo, y era un trabajo peligroso; Sobrevivió a múltiples intentos de asesinato en la vida de Kwame Nkrumah, y luego pasó más de 60 años preservando y protegiendo sus películas, para que ahora podamos ver esa parte de la historia y ser el beneficiario de eso. Si puede hacer eso, seguramente, podemos seguir filmando, como dice Chris. Seguramente podemos mantener la antorcha de la verdad ardiendo en nuestro tiempo cuando otros buscan borrar y suprimir la historia. Es el mensaje esencial de nuestra película. Sigue filmando. Es un deber moral que todos tengamos un documentalista en 2025.

¿Qué pensó Chris de la película?

Orgulloso: Le mostramos un corte y estaba abrumado. Quiero decir, ¿te imaginas? Noventa y tres años y de la nada aquí viene esta coalición de cineastas internacionales para contar su historia y ayudar a hacer realidad sus deseos. Creo que está abrumado. Está extremadamente entusiasmado con este estreno; No pudo hacerlo de Ghana porque es un viaje tan largo. Es en la noche de su vida, como dijo. Pero tenemos la esperanza de que pueda hacer el estreno del Reino Unido en el BFI London Film Festival. Estamos emocionados de bañarlo con el amor y la celebración que se merece.

Afon: Antes de llegar a Toronto, fui a él y le leí los comunicados de prensa a él, y él estaba muy feliz. Estoy increíblemente agradecido de que esta película se haya realizado mientras todavía está con nosotros porque sería una pena si esto se convirtiera en una celebración póstumo. Porque ha trabajado en silencio y diligentemente y ahora es el momento de que el mundo vea el trabajo que ha realizado. Estoy tan agradecido de que todavía esté con nosotros, ha visto un corte y verá la película con una audiencia. No puedo esperar para verlo ser celebrado por la persona que es.