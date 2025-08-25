Los Oilers vuelven a adquirir la energía en una nueva predicción

El Edmonton Oilers Necesitará toda la ayuda que puedan obtener. Después de quedarse corto de la Copa Stanley en temporadas consecutivas a la Panteras de Floridase requieren cambios. Mientras que los porteros son siempre un tema de discusión (Nico Daws y Connor Ingram son dos grandes opciones a considerar), solidificar su grupo de avance también es una prioridad.

Esta temporada baja los ha visto optar por los delanteros más jóvenes y rápidos con las adquisiciones de Andrew Mangiaipane Y Ike Howard. Una nueva predicción sugiere que podrían regresar a una cara familiar en la fecha límite comercial de 2026: Evander Kane.

Adquisición de Evander Kane: ¿una toma caliente de Oilers?

Esta predicción de Kane se originó en el culto al escritor de hockey de Edmonton Journal, David Staples. En respuesta a un tweet de los fanáticos de los Oilers, publicó una publicación de sus tomas calientes para la próxima temporada 2025-26.

Mis Oilers Hot toman para la próxima temporada: * La enfermera de Darnell será la historia de los playoffs de 2026, pero en el buen sentido esta vez * Los Oilers cambiarán por Evander Kane en la fecha límite. * Noah Philp será el jugador sorpresa del año, como Podkolzin fue la temporada pasada. https://t.co/brxlup0fqq – David Staples (@dstaples) 24 de agosto de 2025

«La enfermera de Darnell será la historia de los playoffs de 2026, pero en el buen sentido esta vez», escribió Staples en su primera de las tres predicciones. «Los Oilers cambiarán por Evander Kane en la fecha límite. Noah Philp será el jugador sorpresa del año».

«Como Podkolzin fue la temporada pasada «.

Asesor de Oilers descontento con el comercio de Kane

Un informe del 2 podcast de Mutts dice que la leyenda de los Oilers, Paul Coffey, no está contento con los Oilers intercambiando a Kane al Vancouver Canucks.

«Estamos escuchando que Paul Coffey no estaba contento con el personal de gestión con respecto a intercambiar a Evander Kane a los Canucks», informó 2 podcast de Mutts en un X Post. «Coffey expresó por qué un jugador como Kane sería alguien para mantener y volver a firmar debido a lo profunda que es su conexión en la comunidad».

«Su conexión con sus compañeros de equipo y personal del equipo también es muy fuerte».

Desde que salió este informe, los Oilers anunciaron que Coffey no volvería a los Oilers detrás del banco. En cambio, ha regresado a su puesto como asesor del dueño de los Oilers, Daryl Katz.

No hay forma de saber si el comercio de Kane contribuyó a que Coffey regresara a su antigua posición. Es posible que siempre dejara el trabajo del entrenador asistente.

Opciones de Oilers para refuerzos hacia adelante

Los pingüinos de Pittsburgh tienen uno de los delanteros más codiciados en esta temporada baja. Aunque no se ha ejecutado ningún acuerdo, Bryan óxido es la belleza del balón en términos del mercado comercial.

El óxido ha sido conectado con el Toronto Maple Leafs y Detroit Red Wingspero también para los Oilers.

Jim Matheson del Edmonton Journal sugirió Los Oilers tendrían interés En un jugador como Rust, al menos sobre su compañero de equipo, Rickard Rakell. El óxido sería un excelente objetivo para los Oilers. Su experiencia de jugar con la superestrella Sidney Crosby sugiere que tiene las herramientas para jugar con un talento generacional como Connor McDavid.

David Pagnotta hizo una aparición en el podcast Hello Hockey. En el espectáculo centrado en Oilers, Pagnotta informó que los Oilers están interesados ​​en obtener refuerzos para su grupo de directorio entre los diez primeros. El óxido se ajusta que necesitan como un guante.

Si los Oilers quieren adquirir un jugador para aumentar su talento en el extremo superior de su lista, Rust es una opción mucho mejor que Kane. El óxido ha anotado 167 puntos en 214 juegos En las últimas tres temporadas.

Alternativamente, Kane ha producido 111 puntos en 161 juegos En los tres años anteriores a la temporada 2024-25. Rust ha sido más saludable y productivo, lo que lo convierte en una opción mucho mejor para el contendiente de la Copa Stanley.