Los oficiales de policía en Riau participaron en la circulación de 1 kg de metanfetamina

Pekanbaru, Viva -Directorado de Investigación de Narcóticos y Drogas para la Policía Local Riau Atrapar a una persona Policía Las iniciales supuestamente involucradas en una red de 1 kilogramo de metanfetamina con tres de sus colegas.

El jefe de relaciones públicas de la policía regional de RIAU, Kombes Anom Karabianto, cuando se confirmó, confirmó el arresto del rango de Brigadier. La persona fue arrestada durante la operación antigua Subdit II Ditresnarkoba Riau.

«Bien, hemos asegurado el brigadier de los Estados Unidos.

Kombes Anom dijo que el arresto fue una acción firme de la policía contra el personal involucrado en la circulación. drogas.

Ilustración de Narcóticos Tipo de SABU – Foto especial de Doc. Foto : Viva.co.id/muhammad Faidurrahman (South Kalimantan)

Sin embargo, según él, no hay tolerancia para la policía.

En la operación amarilla amarilla de 2025 Lancang, se realizó un arresto en varios lugares diferentes. Comenzando desde la ciudad de Pekanbaru, Dumai, hasta Rokan Hilir (Rohil) el miércoles al viernes 12 de septiembre de 2025.

A partir de las manos de los perpetradores, la policía confiscó evidencia en forma de 1 kg de metanfetamina, vehículos y varios teléfonos celulares utilizados para transacciones de drogas. El nombre Brigadier US en realidad no es la primera vez en el centro de atención.

En diciembre de 2022, había hecho una conmoción después de acusar al jefe de policía de Rohil en ese momento, AKBP Andrianto Pramudianto recibió un soborno de Rp 1 mil millones relacionado con el manejo de un caso de drogas. En la acusación, se dice que el flujo de fondos se origina en alguien a través del Brigadier de los Estados Unidos.

Como resultado, AKBP Andranto fue examinado por ProPam, pero los resultados de la investigación declararon que no fue probado por todas las acusaciones. Por el contrario, el brigadier Alex fue sentenciado a sanciones durante 10 años a través de la sesión del Código de Ética del Código de Ética Polri en noviembre de 2022, después de que dos veces fue llamado para asistir a la sesión de ética.

Ahora no termina de cumplir su sentencia, el brigadier de los Estados Unidos ahora está atrapado en casos de drogas nuevamente. Fue arrestado después de uno de los sospechosos, el Sr., mencionó un nombre, a saber, Brigadier US

De esa declaración, el equipo se movió rápidamente y capturó al brigadier de los Estados Unidos en un restaurante en Pekanbaru.

«Todos los sospechosos y pruebas ahora están asegurados en la sede de la policía de RIAU para más procedimientos legales», dijo. (Hormiga)