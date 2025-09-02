Los observadores sugieren que el AGO es más valiente para cepillar el corruptor

Yakarta, Viva – Observador político y legal de la Universidad Nacional (UNA), Ginting Happy, dijo: Oficina del Fiscal General (Hace) debe ser más valiente en el cepillado corruptor en Indonesia. Además, la actitud del TNI ahora también se atreve a respaldarlos para la erradicación corrupción.

Leer también: KPK verifica la cabeza de BPKH y Khalid Basalamah en el caso de corrupción de corrupción de la cuota del Hajj 2024



«Al ser respaldada por el TNI, la oficina del fiscal debe ser más audaz contra Black Mafia, Snapper Corruptors», dijo Ginting, martes 2 de septiembre de 2025.

Prabowo, según Ginting, es en realidad una nueva esperanza pública para erradicar la corrupción en Indonesia. De modo que cuando la oficina del Fiscal General y otros agentes de la ley se atreve a erradicar firmemente la corrupción, será una fuerza luchar contra las partes que desean deslegitimar al gobierno Prabowo Subianto.

Leer también: KPK confiscó USD 1.6 millones a activos de tierras en el caso de corrupción de cuota Hajj 2024



Sin embargo, continuó, para poder limpiar la corrupción, también se necesita una aplicación de la ley limpia. Por lo tanto, el AGO y la Policía Nacional también deben limpiar primero en su interna.

Ginting dijo que si el AGO cepillara un gran corruptor en Indonesia, muchas partes serían barbudas. La razón por la que estos corruptores benefician a una serie de élite política en el pasado y hoy.

Leer también: Prabowo pronto formará un Consejo Nacional de Bienestar Laboral, estará al mismo nivel



«La oficina del Fiscal General debe ser apoyada para atreverse a cepillarlos», dijo.