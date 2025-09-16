Los observadores llaman a la financiación de RP 200 billones a la propuesta de ser utilizadas por los deudores.

Yakarta, Viva – El avance del Ministro de Finanzas desembolsó fondos Rp. 200 billones Quien se establece en el banco Indonesia (BI) para ser distribuido a la banca al crédito, inicialmente alentando el mercado.

Leer también: Los participantes del mercado recuerdan el riesgo de Purbaya de ‘Springs’ RP. 200 billones en condiciones actuales



Sin embargo, el economista y un observador del mercado monetario, la tasa de Ibrahim Asssuaibi, el programa tiene el potencial de violar la constitución, especialmente contra tres leyes (leyes), así como el olfato político para obtener simpatía pública.

«El crédito que la cuenca verá a la compañía que tiene un proyecto, ¿no será mal usado«Ibrahim dijo en su declaración, martes 16 de septiembre de 2025.

Leer también: Los observadores están preocupados de que la política del Ministro de Finanzas sea RP





Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

«Ver que la condición económica global actual no está bien, lo que tiene un impacto en la economía nacional de los países del mundo donde uno de ellos es Indonesia», dijo.

Leer también: Purbaya asegura que los fondos gubernamentales de RP



Ibrahim enfatizó que en este momento la banca tenía que atascar su cerebro, de modo que el crédito que fue desembolsado no dejaría de pagar. Especialmente en este momento, muchos proyectos se estancan debido a las personas que continúan disminuyendo.

«Además, muchos abusarán mal de los fondos del proyecto, por ejemplo, como casos de crédito ficticios Eddy Tansil RP 1.3 billones en los años 90, no debe repetirse nuevamente «, dijo Ibrahim.

Aunque, el Ministerio de Finanzas lo ha negado diciendo que la política fortalecerá el papel del tesorero general del estado, especialmente en la gestión del efectivo de manera activa y de manera óptima de acuerdo con la práctica de la gestión del Tesoro en los países modernos. Donde los fondos colocados todavía se registran, monitorean y se pueden retirar.

En términos de desembolso de fondos, Ibrahim consideró que debería comenzar desde un buen proceso de legislación a través del presupuesto estatal, y presentó sistemáticamente cuánto se necesitaba y qué programas se ejecutarían. El proceso de preparación, determinación y asignación del presupuesto estatal está regulado por el Artículo 23 de la Constitución de 1945 de la Ley No. 17/2003 sobre la ley estatal y la ley APBN cada año.

Los procedimientos oficiales y las reglas de la administración estatal confirmaron que Ibrahim también debe llevarse a cabo bien, porque el presupuesto estatal está incluido en el dominio público y no en un presupuesto privado o de la empresa. El proceso de política correcto debe llevarse a cabo en función de las reglas del juego, porque de lo contrario será un mal precedente que el presupuesto público pueda usarse arbitrariamente en el futuro.

«Los funcionarios estatales deben obedecer las reglas y llevar a cabo políticas de acuerdo con el Plan de Trabajo del Gobierno (RKP), que provienen de ministerios/instituciones y gobiernos locales. De modo que no se produzcan programas en medio de sus deseos», dijo.