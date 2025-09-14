Los observadores están preocupados de que la política del Ministro de Finanzas sea RP

Yakarta, Viva – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, anunció oficialmente la distribución de más fondos de saldo presupuestario (SAL) Rp. 200 billones a los cinco bancos estatales (Himbara), para impulsar el crecimiento económico nacional que es letárgico.

Sin embargo, el nuevo Ministro de Política de Finanzas, de hecho, cosechó los pros y los contras de varias partes. El observador de inteligencia, Surya Fermana, dijo que estaba preocupado porque la política era un paso incorrecto y alto de riesgo, y tenía el potencial de repetir las fallas del pasado, como el escándalo de Asistencia de Liquidez del Banco de Indonesia ((Blbi) en 1998.

«Esta decisión refleja la falta de precaución fiscal y puede llevar a Indonesia a la nueva crisis financiera, que por muchos observadores conocidos como BLBI Volumen 2», dijo Surya en su declaración, domingo 14 de septiembre de 2025.

Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa durante una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes XI Foto : Captura de pantalla del parlamento de youtube tv

Hizo hincapié en que había algunas cosas que cometieron un error al ministro de Purbaya a este respecto. Según él, esta política refleja los errores estratégicos de Purbaya en la gestión de reservas estatales de liquidez.

El fondo RP 425 billones que se establece en el banco Indonesia (BI) es una almohadilla importante, para mantener la estabilidad monetaria y fiscal. Principalmente en medio de la incertidumbre de la economía global y el creciente déficit presupuestario.

Al atraer a Rp 200 billones, continuó Surya, casi la mitad de las reservas significa que el gobierno debilita efectivamente su propia posición financiera. Este paso muestra que el estado está en una condición fiscal muy frágil, donde el gobierno se ve obligado a «pedir prestado» fondos internos para cubrir la deficiencia de liquidez.

La medida fue elegida por el gobierno en lugar de encontrar soluciones estructurales, como mejorar los ingresos fiscales o controlar el gasto estatal.

«La colocación de estos fondos en Bumn Banks, aunque en forma de depósitos de futuros, es de alto riesgo porque los bancos pueden usar estos fondos para cubrir préstamos incobrables o expansión de crédito son riesgosos sin una supervisión adecuada», dijo.

Surya dijo, al incluir RP

«Esto es similar al BLBI de 1998, cuando los fondos estatales se distribuyen a problemas con problemas sin responsabilidad clara, causando pérdidas de hasta Rp 650 billones y acusaciones de corrupción que sacuden la confianza pública», dijo Surya.

Él consideró que Purbaya no anticipó el riesgo sistémico que será causado por esta política. Los bancos de bumn, que a menudo son las herramientas políticas del gobierno para financiar proyectos estratégicos, tienen una mala historia en términos de transparencia y responsabilidad.

Además, este fondo RP 200 billones se puede desviar para financiar proyectos de alto riesgo, o incluso utilizar mal a través de prácticas de corrupción. Peor aún, esta política puede desencadenar la inflación si el crédito canalizado por estos bancos en realidad no es productivo.

«BLBI Volume 2 no es un producto, sino una advertencia real para los errores de Sadewa en la formulación de esta política. BLBI 1998 ocurrió porque el gobierno en ese momento proporcionó asistencia de liquidez incondicional, que terminó con un uso indebido de fondos y grandes pérdidas para el país», dijo.