Los observadores de seguridad internacionales llaman a la era de Prabowo TNI ya no habla mínimo sino una fuerza esencial óptima

Yakarta, Viva -Amemación del 80 aniversario del Ejército Nacional de Indonesia (TNI) no es solo una exposición militar y de equipos de defensa, sino que también refleja la nueva dirección de la política Defensa indonesia bajo el liderazgo del presidente Prabowo Subianto.

Leer también: Psi ore por aquellos que quieran mantener a Prabowo-Jokowi convertido inmediatamente: ¡eso es imposible!



Observador de seguridad internacional, Ulta Lavenia, enfatizó que Indonesia ya no está buscando fuerza esencial mínima Para fortalecer el TNI, pero cambió a un concepto más ambicioso, a saber fuerza esencial óptima.

«Con el liderazgo de Pak Prabowo, amigos en comisión ya no hablo fuerza esencial mínimaPero fuerza esencial óptima. Debido a que Pak Prabowo quiere que su motivación sea óptima, no solo un mínimo del 40 por ciento, sino cómo puede ser tanto como sea posible optimizar «, dijo Ulta, según Tvone.

Leer también: Observador de seguridad internacional: la exposición de equipos de defensa en el aniversario de TNI es el mensaje de la fortaleza independiente de Indonesia a otros países



Ulta explicó que la modernización Equipo de defensa TNI No se puede terminar en poco tiempo. La adquisición o adquisición lleva años antes de que realmente pueda operarse.



Investigador e observador de seguridad internacional, Ulta Lavenia

Leer también: La razón por la que Jokowi estaba ausente en la ceremonia del 80 aniversario del TNI fue revelada



«La modernización debe continuar siendo llevada a cabo, aunque gradualmente. No se espera que todo esté terminado en el gobierno de Pak Prabowo, porque, por ejemplo, para la compra de equipos de defensa no existe de inmediato, la adquisición requiere varios años», dijo.

Aun así, este paso es importante para mantener la preparación de la defensa de Indonesia en medio de una situación geopolítica mundial cada vez más compleja.

TNI en medio de la competencia global

Según Ulta, el mundo se encuentra actualmente en una condición multipolar con una rivalidad cada vez más feroz entre países grandes, como Estados Unidos y China. En esta situación, se espera que el TNI pueda convertirse en un agente de efecto disuasivo.

«Geopolíticamente, hay una condición multipolar cuya competencia se está volviendo más dura. Por lo tanto, se espera que el TNI sea una especie de agente de efecto disuasivo, un efecto que puede dar sentido al oponente que no podemos ser perturbados», dijo.

Por lo tanto, la dirección de la política de defensa bajo el presidente Prabowo no es solo una cuestión de fortalecer a los militares, sino también dar un mensaje estratégico al mundo de que Indonesia está lista para mantener la soberanía de su territorio.

Celebración Aniversario de TNI El 80 en el Monumento Nacional (MONAS) se convirtió en una muestra de la muestra de varios equipos de defensa sofisticados, incluido el pase de vela de 50 barcos, el pase de la Fuerza Aérea, para el desfiladero de las tropas que involucran a 100,000 soldados.