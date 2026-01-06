Los observadores de la JCI confían en alcanzar los 10.500; hay nuevos vientos para impulsar el repunte del mercado de capitales

Jacarta – Se espera que el aire fresco envuelva el mercado de capitales nacional en las primeras operaciones de 2026. Este optimismo se basa en la mejora estados financieros (L/K) empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI), lo que fomenta el fortalecimiento del índice compuesto de precios de las acciones (IHSG)

El profesor de la Universidad de Indonesia (UI) y observador del mercado de capitales, Budi Frensidy, estima que la situación financiera de las empresas que cotizan en el mercado de capitales (emisores) será mejor que en 2024. Esta expectativa es uno de los principales factores que apoya a la JCI a avanzar agresivamente a un nivel más alto.

«Creo que la previsión de L/K en 2025 es mejor que el año anterior», dijo Budi, citado por Entre el martes 6 de enero de 2026.

En línea con las opiniones de Budi, el jefe de investigación y economista jefe de Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, considera que la tendencia positiva en la JCI todavía tiene potencial para continuar a lo largo de 2026. Destaca el éxito de la JCI al poder acercarse al nivel de 9.000 en los dos primeros días hábiles de este año.

«Vemos que el desempeño positivo del IHSG continúa, con un objetivo del IHSG de 10.500», afirmó Rully.

Ilustración del movimiento JCI.

Según los datos comerciales de IDX hasta las 15.31 WIB del martes 6 de enero, JCI fortalecer 68,28 puntos o 0,77 por ciento a 8.927,47. La actividad del mercado está bastante ocupada con una frecuencia de transacciones que alcanza 4.047.267 veces.

El volumen total de operaciones se registró en 62,91 mil millones de acciones con un valor de transacción de 30,54 billones de IDR. En total, 402 acciones subieron, 264 acciones se debilitaron y 145 acciones se estancaron.

Además de los factores internos, Budi también mencionó que el sentimiento global también tuvo una influencia positiva en los movimientos de los índices internos. Destacó su estabilidad precio del petróleo mundo en medio de crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos (EE.UU.) y Venezuela proporciona una señal positiva para los mercados financieros.

Budi dijo que actualmente los actores del mercado están prestando mucha atención a las consecuencias del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Budi recordó que existe la posibilidad de una escalada más amplia del conflicto; si las tensiones geopolíticas involucran a países más grandes, entonces el riesgo de transferir activos podría aumentar.

«El estallido de la guerra entre superpotencias hace que la gente venda acciones y se cambie al oro o tal vez también a las criptomonedas, y los precios del petróleo se disparan», dijo Budi.