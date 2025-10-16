Los observadores de fútbol comparan a Kluivert con Shin Tae-Yong: los estándares de STY son demasiado altos

Jacarta – Después Patricio Kluivert Se separó oficialmente de la Asociación de Fútbol de Indonesia (PSSI), surgieron nuevamente las comparaciones con la figura de Shin Tae-yong. Observador de fútbol Erwin Fitriansyah consideró que Kluivert no cumplió con las altas expectativas que dejó el técnico surcoreano.

«Con la salida de Shin Tae-yong, que construyó un equipo desde cero, los estándares ya son altos. Por lo tanto, el nuevo entrenador debería tener un historial al menos igual o incluso superior al de Shin Tae-yong», dijo Erwin Fitriansyah en una entrevista con Apa Kabar Indonesia Siang tvOne, el jueves 16 de octubre de 2025.

Erwin cree que Kluivert no tiene una trayectoria lo suficientemente sólida como para dirigir una selección nacional tan grande como la de Indonesia.

«Como jugador está bien. Es un jugador fundamental para Holanda y para varios grandes clubes. Pero como entrenador es menos convincente», subrayó. El rendimiento de la selección con Kluivert, según Erwin, en realidad experimentó un revés.

Según Erwin, el juego de la selección indonesia bajo la dirección de Patrick Kluivert en realidad experimentó un revés en comparación con la era Shin Tae-yong. Destacó los resultados del último partido contra Arabia Saudita que terminó con derrota por 2-3, lo que según él mostró un descenso en el rendimiento.

Comparó este logro con el período como entrenador de Shin Tae-yong, cuando Indonesia pudo empatar 1-1 con Arabia Saudita en casa y ganar 2-0 en Yakarta.

De hecho, dijo Erwin, la plantilla que tiene Kluivert actualmente es más completa, pero no puede mostrar un juego convincente.

Además, Erwin dijo que Shin Tae-yong había establecido un estándar alto que era difícil de igualar.

«Shin Tae-yong estableció estándares bastante altos. No sólo construyó un equipo táctico y disciplinado, sino que también aportó una mentalidad ganadora que nunca antes se había visto en la selección nacional de Indonesia», dijo.

Según Erwin, PSSI ha dado un paso audaz al rescindir anticipadamente el contrato de Kluivert. Dijo que la decisión era una forma de evaluación de errores en el proceso de contratación.

«Este es un paso valiente dado por el PSSI para corregir una decisión que en mi opinión no fue correcta al contratar a Patrick Kluivert. ¿Por qué? Su experiencia como entrenador es francamente poco convincente», dijo.