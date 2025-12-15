Los observadores creen que no es necesario revisar la Ley de Petróleo y Gas, esta es la razón

Jacarta – Observador energía y el Director Ejecutivo de Indonesia Mining and Energy Watch, Ferdy Hasiman, cree que no es necesario revisar la Ley Número 22 de 2001 sobre Petróleo y Gas Natural.

“En mi opinión, UU. Petróleo y gas 2001 no necesita ser revisado, pero necesita ser fortalecido en las regulaciones ministeriales y las operaciones bajo ellas para que el sector upstream de petróleo y gas pueda aumentar la producción. «El gobierno y SKK Migas deben fomentar los contratos de cooperación en petróleo y gas para fomentar de forma competitiva y transparente un aumento de la producción nacional de petróleo y gas», dijo Ferdy en su declaración del lunes 15 de diciembre de 2025.

Según él, los miembros de la RPD deben estudiar más profundamente las razones por las que es necesario revisar la Ley de Petróleo y Gas. Porque considera que esto es contrario a la constitución.

«Esto es contrario a la constitución. Si el objetivo es que esto suceda Pertamina «Como regulador, esta ley en realidad se remonta a la era del Nuevo Orden, donde Pertamina era el operador y regulador en el sector upstream, lo que hacía que el sector energético no fuera competitivo», dijo.

Añadió que PT Pertamina (Persero) es una de las empresas estatales de petróleo y gas encargadas de gestionarlo desde el upstream hasta el downstream.

De esta manera, dijo, Pertamina se estableció como un Contrato de Cooperación en Petróleo y Gas (KKKS), al igual que otras empresas. Como operador, por supuesto, no se puede actuar también como regulador.

«Habrá confusión en la administración estatal en el sector energético si Pertamina actúa también como operador y regulador», afirmó.

Según él, la revisión de la Ley de Petróleo y Gas tiene el potencial de crear inseguridad jurídica y convertir el sector del petróleo y del gas en uno de los sectores que no son favorables a las inversiones.

«Las empresas extranjeras definitivamente no estarán interesadas en entrar en nuestro sector de petróleo y gas y en nuestros yacimientos de petróleo y gas si hacen de Pertamina el regulador y operador en el sector de petróleo y gas. Esto también es administrativamente confuso, porque el regulador en el sector energético está en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) y en SKK Migas para los asuntos de petróleo y gas», dijo.

Por otro lado, Ferdy sugirió que el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales y SKK Migas, debe examinar e investigar la producción de petróleo y gas upstream, que se sospecha que se ha estancado.

«El gobierno necesita examinar los yacimientos nacionales de petróleo y gas, si realmente están experimentando una disminución o si es sólo una excusa para que sigamos importando. Por eso, en nuestra opinión, la revisión de la Ley de Petróleo y Gas no es urgente, especialmente si la revisión tiene como objetivo convertir a Pertamina en un regulador y operador de petróleo y gas», concluyó.