Los observadores aprecian la rápida acción del Fiscal General para eliminar a los secuaces atrapados por el KPK OTT

Jacarta – Ministro de justicia ST Burhanuddin inmediatamente actuó rápidamente para destituir al fiscal que quedó atrapado en la red. operación de picadura (OTT) Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk).

El Jefe de la Fiscalía de Distrito (Aprender) Río Norte superior (HSU) y los jefes de sección (Kasi) fueron destituidos de sus cargos después de que el KPK identificara al sospechoso. También fueron destituidos tres fiscales relacionados con el caso de extorsión a ciudadanos surcoreanos.

Este rápido paso fue apreciado por el experto jurídico de la Universidad Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho. Consideró que este paso es apropiado para mantener la credibilidad y el compromiso. oficina del fiscal general (AGO) para erradicar la corrupción.

Según Hibnu, esta medida del Fiscal General facilitará y mantendrá la independencia.

«Su cargo (el fiscal arrestado) no debe obstaculizar la investigación. Si ya no tiene un cargo, cada vez que se le solicite información o se le interrogue no habrá obstáculos. Así que este paso es el correcto», dijo Hibnu, citado el lunes 22 de diciembre de 2025.

Hibnu cree que este despido permitirá que el proceso judicial contra ellos avance rápidamente, tanto en el aspecto penal como administrativo.

«Este paso es una advertencia del Fiscal General a otros fiscales para que no jueguen con el caso. El Fiscal General no será misericordioso y lo destituirá inmediatamente», dijo.

El Fiscal General quiere mantener la credibilidad y el compromiso de su institución en la erradicación de la corrupción. No permitamos que el caso de estos fiscales dañe la credibilidad y el buen desempeño del Fiscal General en la erradicación de la corrupción.

«Esta es una acción (de fiscales individuales) que podría empañar y dañar el alto nivel de confianza del público en la fiscalía. Personas como ellos no deben quedarse solas», subrayó.

Con una acción rápida y precisa contra los fiscales problemáticos, dijo Hibnu, se puede mantener la confianza del público en la fiscalía. «La Fiscalía de Kalimantan del Sur también ayuda como una forma de responsabilidad en el entrenamiento de sus subordinados. No entreguen todo a la Fiscalía General», dijo.