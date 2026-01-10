Los obsequios en realidad no son gratuitos







La peligrosa cultura “revdi” –la práctica de los partidos políticos indios que ofrecen costosos obsequios– está arraigando en la política cívica de Mumbai. como el Corporación Municipal de Brihanmumbai (BMC) se acercan, los partidos políticos que han gobernado el organismo cívico de la ciudad ahora ofrecen una serie de obsequios a los votantes para retener el control, lo que plantea una pregunta básica: ¿Debería tratarse al BMC como un ministerio de bienestar social o aquellos que buscan el control del organismo cívico más rico de la India deberían centrarse en solucionar los problemas cotidianos de Mumbai?

Este debate va al corazón de lo que los ciudadanos esperan de su gobierno cívico. Para la mayoría de los ciudadanos, la prioridad no son las donaciones, sino mejores carreteras, monzones libres de inundaciones, suministro confiable de agua, hospitales limpios y gestión eficiente de desechos: servicios cívicos básicos de los cuales el BMC debe ser responsable. Estas no son demandas de lujos, sino expectativas de una ciudad que aporta mucho al sistema.

Sin embargo, el mensaje de la campaña electoral es claro: ganar elecciones a cualquier precio parece importar más que cumplir con estos elementos esenciales. Esa mentalidad política está remodelando la forma en que se define el bienestar mismo.

Los logros políticos a corto plazo están teniendo prioridad sobre la responsabilidad a largo plazo de hacer Bombay funcionar mejor, incluso cuando estos llamados “revdis” ejercen presión sobre las finanzas cívicas y desvían fondos de los servicios básicos.

El gobierno tiene el deber moral de apoyar a los sectores marginados, y un bienestar genuino es esencial para reducir la desigualdad. Pero después de las elecciones a la Asamblea estatal de 2024 y ahora en el período previo a las elecciones del BMC, la línea entre el bienestar y el populismo impulsado por el voto se está volviendo peligrosamente borrosa. Los obsequios se anuncian sin planificación a largo plazo ni preocupación seria por la salud financiera del estado o del organismo cívico de Mumbai.

Mumbai ya ofrece servicios básicos, como educación y atención sanitaria, a precios asequibles para los pobres y vulnerables a través de sus instituciones cívicas, lo que refuerza el argumento de que el bienestar no tiene por qué llegar en forma de dádivas en tiempos de elecciones. Sin embargo, la elección manifiestos están orientándose cada vez más hacia promesas basadas en el efectivo y el consumo.

El debate en torno a los planes emblemáticos expone un claro doble rasero político. Los partidos que alguna vez criticaron las donaciones de efectivo como compra de votos y financieramente irresponsables ahora prometen 15.000 rupias al mes a las trabajadoras domésticas en Mumbai. La lista no termina ahí; Se están implementando electricidad gratuita hasta 100 unidades, comidas por R10, exenciones de impuestos a la propiedad para pisos de hasta 700 pies cuadrados y varias otras concesiones. Estas ofertas pueden parecer atractivas, especialmente para las familias que luchan contra el aumento de los precios, pero en la vida real nada es gratis. Alguien, en algún lugar, siempre paga la cuenta.

Esa factura ya está creciendo. Maharastra Puede que sea uno de los estados más ricos de la India, pero se está ahogando en deudas. Para 2025-26, se estima que la deuda total del estado rondará las 9,32 rupias lakh crore, frente a las 7,82 rupias lakh crore de apenas un año antes.

En términos simples, el gobierno se está endeudando fuertemente sólo para mantener el sistema en funcionamiento. Esta tensión financiera es visible en planes como Ladki Bahin, que añade casi 36.000 millones de rupias al año al gasto, incluso cuando los ingresos siguen bajo presión.

El viceministro principal, Ajit Pawar, que ostenta la cartera de finanzas, ha advertido repetidamente contra el gasto imprudente cuando se enfrentan demandas de grandes desembolsos, ya sea para exenciones de préstamos agrícolas o planes de asistencia social. En sus discursos públicos, a menudo ha recordado a la audiencia que, si bien muchas cosas se pueden gestionar en política, el dinero no se puede desear, lo que constituye una clara advertencia sobre los límites de las finanzas del Estado.

El cuerpo cívico de Mumbai no está en mejor forma. Sus ingresos se han reducido debido a exenciones de impuestos a la propiedadla abolición de los octroi después del Impuesto sobre Bienes y Servicios, y un prolongado congelamiento de las cargas cívicas, como los impuestos sobre el agua, a pesar del aumento de los costos. El propio documento presupuestario de 74.000 millones de rupias del BMC para 2025-26 admite que los ingresos han tocado un techo.

Hace un par de años, el Contralor y Auditor General de la India retiró el BMC después de señalar graves irregularidades en sus libros de contabilidad. El informe del CAG señaló una preocupante falta de transparencia y planificación, junto con un uso descuidado de los fondos públicos, lo que plantea preguntas incómodas sobre la disciplina financiera en un momento en que el organismo cívico de la ciudad afirma que se está quedando sin dinero.

Además, durante los últimos meses, se ha hablado cada vez más en los corredores políticos de que las facturas de los contratistas se están retrasando debido a la escasez de fondos, incluso cuando la ciudad necesita urgentemente reparaciones de carreteras, limpieza de drenajes, mejoras hospitalarias, mejores escuelas y ampliación del transporte público.

A diferencia de gobiernos estatalesBMC tiene opciones de ingresos muy limitadas. Depende en gran medida del impuesto a la propiedad, los cargos por agua y las tarifas de desarrollo. No existe un árbol mágico del dinero. Cada nuevo obsequio eventualmente significa impuestos más altos, peores servicios o proyectos estancados, y son los mismos ciudadanos a quienes hoy se les prometieron beneficios “gratuitos” los que pagarán el precio mañana.

Para los habitantes comunes de Mumbaikar que observan este cambio radical, la pregunta es inevitable: si las donaciones de dinero en efectivo eran irresponsables antes, ¿por qué de repente ahora se venden como una buena política?

Para la clase media, este debate no es ideológico sino profundamente personal. Ya pagan altos impuestos, enfrentan costos de vivienda vertiginosos y soportan servicios cívicos irregulares. Su preocupación es simple: ¿se les pedirá que paguen aún más mientras los servicios básicos sigan deteriorándose? El bienestar es importante, pero el bienestar real empodera a las personas a través de empleos, habilidades, educación y atención médica, no de donaciones interminables programadas en torno a las elecciones.

Los ciudadanos no piden almuerzos gratis; Quieren agua potable, senderos seguros, transporte confiable y una administración honesta.

Por ahora, sin un plan de ingresos claro, la actual avalancha de obsequios corre el riesgo de convertir a la corporación municipal más rica de Asia en una carga para sus propios ciudadanos. En lugar de trabajar para hacer BMC la Corporación Mejor Administrada, el organismo cívico de Mumbai parece estar deslizándose hacia convertirse en una Corporación Mal Administrada.

Sanjeev Shivadekar es editor político, al mediodía. Él tuitea @SanjeevShivadek

Las opiniones expresadas en esta columna son individuales y no representan las del periódico.





