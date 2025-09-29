Los objetivos del Ministro de Comercio RI las exportaciones a Canadá saltaron 2 veces gracias a ICA-Cepa

Yakarta, Viva – Ministro ComercioBudi Santoso Alias ​​Busan Objetivos, Comercio de IndonesiaTienes Puede duplicar el acuerdo de asociación económica integral de Indonesia Indonesia-Candada (ICA-CEPA).

«Con Canadá, el valor total de nuestro comercio es de US $ 3.5 mil millones. Espero que podamos (aumentar) el doble después de la implementación (ICA-CEPA) se está ejecutando», dijo Busan en la oficina del Ministerio de Comercio, Yakarta, lunes 29 de septiembre de 2025.

Explicó que los dos gobiernos acordaron el acuerdo de asociación económica integral de Indonesia (ICA-CEPA) el 24 de septiembre de 2025 había acordado los dos gobiernos.

Ministro de Comercio, Budi Santoso Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Donde el día anterior o el 23 de septiembre de 2025, los resultados de negociaciones similares también se anunciaron, a saber, el Acuerdo de Asociación Económica Integral de la Unión Europea (IEU-CEPA).

Busan explicó el comercio total de Indonesia con unión Europea (UE) actualmente registrado en US $ 30 mil millones. El Ministro de Comercio espera que las exportaciones de Indonesia a la Unión Europea también puedan aumentar, después del ablandamiento de una serie de obstáculos comerciales para ambas partes con el IEU-CEPA.

Además, las exportaciones de Indonesia están experimentando un aumento de 8.03 por ciento o más en comparación con el aumento del año pasado del 2.29 por ciento, en medio de varias dinámicas de la economía global actual que está llena de incertidumbre.

«Así que estamos en una condición económica global como esta, pero nuestras exportaciones permanecen activas, nuestro excedente también aumenta. De US $ 16 mil millones a US $ 23 mil millones en enero a julio (2025)», dijo el Ministro de Comercio.

Por otro lado, Busan explicó que la finalización de IEU-CEPA y la firma de ICAPA sería un punto de partida para el viaje de Indonesia, en un esfuerzo por fortalecer la posición comercial en la arena global en medio de las condiciones geopolíticas actuales del mundo.

Además, continúa el Ministro de Comercio, actualmente Indonesia ya tiene alrededor de 20 acuerdos comerciales que se han implementado, 10 acuerdos comerciales que están en la etapa de ratificación y 16 acuerdos comerciales están en el proceso de negociación. Por lo tanto, Busan también se dirige a ICA-CEPA a comenzar el proceso de ratificación a mediados de 2026, ya que se espera que IEU-CEPA se implementará el próximo año.

«Si es posible, esperamos que el próximo año nos completen el próximo año», dijo.