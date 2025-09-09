Los objetivos de Pramono se pueden disfrutar el 80% del agua limpia a fines de 2025.

JacartaVIVA – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo está dirigido a servicios agua limpia En Yakarta se logró el 80 por ciento a fines de este año.

«Hasta el día de hoy, los servicios de agua limpia en Yakarta han sido del 74.24 por ciento. Esto es algo alentador y, con suerte, hasta fin de año puede ser del 80 por ciento», dijo Pramono cuando se encuentra en Lebak Bulus, sur de Yakarta, el martes.



Pertamina Group ha construido 131 puntos de saneamiento de agua limpia dispersas

Para perseguir el objetivo, dijo PRAM, uno de los cuales es inaugurar la planta de tratamiento de agua de Pesanggrahan (IPA).

«Esta ciencias naturales de Pesanggrahan, para uno de los esfuerzos para perseguir la cobertura del 100 por ciento de agua en Yakarta», dijo.

Pramono dijo que Pesanggrahan IPA tiene una capacidad de 750 litros por segundo de su fuente en bruto, a saber, el río Pesanggrahan, Banten.

Además de poder satisfacer las necesidades de agua en Yakarta, también se afirma que la ciencia puede ayudar a las necesidades de los residentes de South Tangerang.

«Hay 45,000 conexiones de la casa y para 10 aldeas y tres subdistritos», dijo Pramono.

Las diez pueblos, a saber, Bintaro, Pesanggrahan, Petukangan Selatan, Ulujami, Petukangan Utara, Cipulir, Srengseng, Joglo, North Meruya y South Meruya.

Pramono dijo que la disponibilidad de agua limpia es una prioridad para el gobierno provincial de DKI Yakarta.

Se dirige a la necesidad de agua limpia, todos los residentes de Yakarta se pueden satisfacer en 2029.

Pam Jaya continúa mejorando los servicios de agua limpia en Yakarta mediante la construcción de redes de tuberías en IPA Buaran III, Reskom Tambora y North Gandaria.



DKI Jakarta Gobernador Pramono Anung en el área de Blok M, South Yakarta

También hay un programa de conexión de 20,000 nueva conexión, un programa de efectivo (tarjeta de agua saludable), prima saneamiento para succión de tanques sépticos gratis para clientes, asistencia de depósito de agua gratis, purificador de agua y el mejor programa de servicio de una hora de Pam Jaya.

Pramono también solicitó que el suministro de agua cruda del embalse de Karian, Serpong, Banten, pueda ingresar a Yakarta antes de 2030 para apoyar la cobertura de los servicios de agua limpia en un 100 por ciento. (Hormiga)