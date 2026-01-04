Los Nuggets obtienen la actualización sobre las lesiones de Aaron Gordon y Christian Braun

Los heridos devastados Nuggets de Denver están a punto de conseguir dos titulares clave, Aarón Gordon y cristian braunregresará a la alineación de manera inminente.

Tanto Gordon (bíceps femoral) como Braun (tobillo) han sido actualizado a cuestionable para el partido fuera de casa del domingo contra el Redes de Brooklynque marcará el primer encuentro de la temporada contra su excompañero Michael Porter Jr.

La actualización llega en un momento crucial cuando Nikola Jokic (contusión en la rodilla), Jonas Valanciunas (distensión en la pantorrilla) y Cameron Johnson (contusión en el hueso de la rodilla) han estado fuera de juego durante al menos un mes, lo que deja a los Nuggets con una rotación muy delgada.

Noticias sobre lesiones de los Nuggets

Si bien no hay garantía de que Gordon o Braun regresen para el partido del domingo, es un gran paso en su recuperación recibir una actualización por primera vez en casi dos meses.

Si bien Braun ha estado fuera de juego desde el partido del 12 de noviembre contra el Clippers de Los ÁngelesGordon ha estado fuera desde el concurso del 21 de noviembre. Cohetes de Houstoncuando sufrió una distensión en el tendón de la corva de grado 2 a principios de la primera mitad.

Gordon estaba en camino de ser nombrado potencialmente por primera vez All-Star, promediando 18,8 puntos y 5,9 rebotes en divisiones de tiros súper eficientes de 53/44/86. En cuanto a Braun, el guardia de cuarto año continuó consolidándose como el mejor defensor del perímetro de Denver, a pesar de que sus estadísticas ofensivas cayeron con respecto a su gran temporada el año pasado.

Los Nuggets han echado de menos a Gordon y Braun

Gordon (+12,7) y Braun (+10,9) lideraron a los Nuggets en más/menos en sus 13 y 11 juegos, respectivamente, cuando estaban en la cancha antes de sus lesiones.

Además, los Nuggets (23-11) tenían un récord de 10-3 con Gordon y desde entonces han tenido marca de 13-8 sin el corazón y el alma del equipo. De manera similar, tuvieron un récord de 9-2 con Braun y desde entonces han tenido marca de 14-9 sin el escolta atlético.

En su ausencia, personas como Peyton Watson y Spencer Jones Han hecho un trabajo admirable para los Nuggts. Watson, que promedia los máximos de su carrera en todos los ámbitos, ha sumado 13,7 puntos, 5,3 rebotes y 1,5 asistencias en 19 partidos como titular con un más/menos de 6,8. Delantero de segundo año Spencer Jones También ha dado un gran paso adelante, sumando 8,9 puntos, 4,2 rebotes y 1,6 asistencias en 19 partidos como titular.

Fundamentalmente, tanto Watson (39% de tres) como Jones (41% de tres) han sido tiradores de derribos para los Nuggets, quienes lidera la NBA en 3P% Después de 34 juegos.

«Sigues reinventándote todo el tiempo. Eso es lo que haces como equipo», dijo el entrenador en jefe de los Nuggets, David Adelman, sobre los problemas de lesiones de los Nuggets. vía The Denver Gazette.

«Vamos a tener que ser creativos. Estamos muy delgados en este momento. Así son las cosas».

Adelman también elogió a Jones, Watson y otros jugadores de la segunda unidad de los Nuggets por dar un paso adelante durante las lesiones de Gordon, Braun y Jokic.

“Es el NBAentonces tienes que recrearte una y otra vez. Estoy muy orgulloso de los muchachos de ambos lados. Nos hemos recreado lentamente con el tiempo”.