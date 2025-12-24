Los Nuggets dan una actualización desalentadora sobre la lesión de Cameron Johnson

De cara a la temporada, el Nuggets de Denver fueron considerados la única amenaza importante para la Trueno de la ciudad de Oklahoma en la Conferencia Oeste. Teniendo Nikola Jokic les permite estar en cualquier juego que jueguen. Desafortunadamente, han tenido que lidiar con algunas lesiones.

cristian braun Ha jugado apenas 11 partidos, lo que ha disminuido su profundidad. Aarón Gordon Solo ha jugado 13. Aún así, el banco de los Nuggets está mucho mejor que hace un año. Sin embargo, Cameron Johnson sufrió una lesión contra el Mavericks de DallasInmediatamente bajando y agarrándose la rodilla.

Johnson fue ayudado a levantarse de la cancha y no volvió a la acción después de la lesión. Después del partido, el entrenador David Adelman no parecía optimista sobre la gravedad de la lesión.

Los Nuggets dan una actualización sobre la lesión de Cameron Johnson

Adelman mencionó que el equipo le iba a hacer una resonancia magnética. Hasta entonces no se sabrá el verdadero alcance de la lesión.

«Es preocupante. No lo he escuchado todavía. Estaba sentado en su casillero, así que lo descubriremos. Obviamente, las imágenes tienen que ocurrir antes que cualquier otra cosa, pero no fue un espectáculo divertido de ver. Especialmente un tipo que ha tenido una tendencia tan buena, jugando tan bien el último mes, y realmente ha encontrado su camino».

Adelman añadió que la lesión no pintaba nada bien desde su punto de vista.

“Hemos tenido muchos de estos momentos este año. Se está desinflando. Con suerte, las noticias son mejores de lo que parecían, porque sabemos lo que Leva significa para nuestro equipo”.

Ese no es un gran informe para Johnson, quien realmente ha comenzado a encajar bien con los Nuggets. Se ha convertido en el tercer anotador perfecto del equipo y es mejor defensivamente que Michael Porter Jr. era. Johnson es mejor jugando a la defensiva en el perímetro y cambiando de posición.

Los Nuggets podrían tener problemas sin Johnson y Braun

Sin Johnson y Braun, los Nuggets podrían tener algunas dificultades. Esa posición de ala tiene un vacío enorme sin ninguno de los jugadores disponibles. Peyton Watson se estirará más de lo normal, lo que podría ejercer más presión sobre Jokic y Jamal Murray.

En este momento, los Nuggets ocupan el tercer lugar en la clasificación de la Conferencia Oeste. Dependiendo de cuánto tiempo esté fuera Johnson, los Nuggets podrían buscar ayuda en la fecha límite de cambios. Tim Hardaway Jr. probablemente también verá más tiempo de juego desde el banco.

Extrañar a Gordon, Braun y Johnson es estirar increíblemente la posición del ala. Aquí es donde los equipos pueden empezar a explotar a los Nuggets en el lado defensivo de la cancha. Los equipos los atraparán en su peor momento en las próximas semanas mientras todos estos muchachos se recuperan.

Denver espera que la lesión de Johnson no acabe con la temporada. Incluso si se pierde un mes, eso podría ser perjudicial para un equipo que ha NBA aspiraciones de campeonato. El abarrotado Oeste podría ganar algunos lugares con los Nuggets.