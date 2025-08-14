Los nuevos Spurs perdieron ante el PSG, Chelsea inmediatamente publicó esto … ¿todavía escondido?

Londres, Viva – La rivalidad caliente en el fútbol europeo no solo ocurre en el campo, sino que también se extiende a las redes sociales. Recientemente, cuenta oficial Chelsea En la plataforma X/Twitter e Instagram publicó sus momentos de victoria sobre Paris Saint-Germain (PSG) en la final Club World Cup 2025Exactamente un mes después de que tuvo lugar el partido.

A primera vista, la carga se ve normal. Sin embargo, el tiempo hizo que los fanáticos Tottenham Hotspur erupción. La razón es que no mucho antes de que Spurs haya perdido ante el PSG en el evento. Supercopa de Europa A través de sanciones.

En el meme que circula, una expresión de apoyo de un seguidor se combinó con el logotipo de Tottenham, acompañado de la escritura, «deliberadamente me enoja». Muchas suben el juez Chelsea, como «regar sal en la herida» del rival de la ciudad.

La cuenta de Instagram @JokesBolafc también comentó en este momento escribiendo: «¿Chelsea está cocinando?

Para los fanáticos del Chelsea, esta carga es sin duda un lugar para presumir. En cuanto a los fanáticos de los Spurs, este momento se siente como la sátira correcta sobre su derrota. La rivalidad de Londres se calentó nuevamente, esta vez a través de juegos psicológicos en las redes sociales.

El PSG por primera vez ganó la Super Copa Europea 2025 después de conquistar a Tottenham a través de un tiroteo de penalti después de que los dos equipos tomaron 2-2 por 90 minutos de tiempo normal en el estadio Friuli, Udine, el jueves 14 de agosto de 2025.

Tottenham incluso ganó 2-0 a cinco minutos antes del tiempo normal, gracias a los goles de Micky Van de Ven y Cristian Romero.

El PSG no se dio por vencido al superar el déficit de dos goles a través de las brillantes acciones de Lee Kang-in y Goncalo Ramos, y finalmente ganó a través de las penalizaciones.