Los nuevos jugadores de MotoGP envían una fuerte señal sobre los números de las carreras de 2026

VIVA – Diogo Moreira, corredor Un joven brasileño con talento que acaba de fichar por un equipo oficial honda para MotoGP 2026, dando a entender que ya ha elegido número la nueva carrera que utilizará y que el dorsal tiene una conexión especial con Brasil. Sin embargo, no quiere revelar las cifras exactas hasta el próximo test de Valencia.

Confirmación de carrera y contrato de MotoGP

Anteriormente, Honda había anunciado que habían reclutado oficialmente a Moreira de la categoría Moto2 para unirse al equipo LCR Honda. Su contrato es por tres años y sustituye a Somkiat Chantra, que pasará a la categoría del Mundial de Superbikes.

Durante la temporada 2025 de Moto2, Moreira estuvo impresionante. Está a sólo nueve puntos del líder de la clasificación, Manu González, aunque todavía quedan cuatro series. Esta actuación es una de las razones por las que Honda ve un gran potencial en él.

Números de carreras: un secreto fascinante

En la actual categoría de Moto2, Moreira utiliza el número 10. Sin embargo, no puede utilizar ese número cuando pase a MotoGP porque ese número ya lo utiliza su compañero de equipo en Honda, Luca Marini.

El propio Moreira admitió que ya había decidido el número que utilizaría, pero se mostró reacio a mencionarlo públicamente. «Es un número brasileño», dijo, insinuando que el número tiene importancia nacional para él.

«Creo que estamos en un buen momento, y también en mi vida. Creo que es importante tener esta oportunidad en MotoGP. Estoy muy agradecido por esto. Definitivamente será divertido», dijo Moreira, citado por VIVA desde Crash el viernes 17 de octubre de 2025.

El propio Moreira afirmó que su transición a MotoGP sería un gran proceso de adaptación. Admite que las motos y la competición en la categoría más alta son “mundos diferentes” y que tiene que aprender mucho sobre las características del motor, los estilos de carrera y las presiones más altas.

Con Moreira como uno de los recién llegados fuertes, Honda parece ambicioso para fortalecer su dominio en MotoGP. La ubicación de Moreira en el equipo LCR Honda le ayudará a crecer bajo el paraguas de un gran fabricante.