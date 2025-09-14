Los nuevos hechos de la muerte de un estudiante de NTT en Ciracas, un cuerpo lleno de contusiones

Yakarta, Viva – El caso de la muerte de un estudiante con las iniciales IM (23) en Ciracas, East Yakarta, reveló nuevos hechos. La víctima de Manggarai, East Nusa Tenggara (NTT), supuestamente asesinada después de ser perseguida por un adolescente con las iniciales FF (16) el viernes (12/9/2025) por la noche.

La Unidad de Investigación Criminal de Kanit, Ciracas, Iptu Hasnan Nasruki, explicó la condición de la víctima cuando se encontró en una sala de internado en Jalan H. Yusin, pandilla Muytar.

«Cuando se revisó, la víctima fue encontrada boca abajo en la habitación con una condición corporal llena de contusiones, especialmente en el cuello, la cara y la mano», dijo Hasnan, domingo (14/09/2025).

Agregó, la acusación mientras la víctima murió por violencia física. La policía también obtuvo evidencia en forma de una unidad de teléfono móvil desde la escena.

La policía puso una línea policial en la ubicación de la escena del crimen (ilustración fotográfica).

«Los perpetradores que aún son menores de edad han sido asegurados en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro de East Yakarta para una mayor investigación», dijo.

Este caso continuó cuando las autoridades lograron capturar el FF en su casa el sábado (9/13/2025) temprano en la mañana.

«Arrestamos a los presuntos perpetradores, FF (16) el sábado (9/13/2025) alrededor de 00.5 WIB», dijo la policía de Kasat Reskrim Metro East Yakarta, AKBP Dicky Fertoffan.

Dicky dijo que hasta ahora la policía todavía está explorando el caso, incluido el estatus legal de los adolescentes que están en la categoría de niños que se ocupan de la ley (ABH). (Ar Safira/Tvonenews)