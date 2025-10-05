Los nuevos graduados son difíciles de trabajar, ¿una licenciatura ya no es una garantía?

Yakarta, Viva – En el pasado, graduarse de la universidad era idéntico a trabajar y una carrera prometedora. El ciclo natural es, aprender, graduarse e inmediatamente comienza una carrera o un primer trabajo.

Pero para muchos graduarse de Young hoy, la realidad es muy diferente. A muchos de ellos les resulta difícil encontrar trabajo, lo que afecta las condiciones financieras mientras forma su percepción del futuro.

Christina Salvadore, graduada de la Universidad de Georgetown, inicialmente esperaba comenzar una carrera en la industria de la moda o la belleza en la ciudad de Nueva York. Pero en realidad, todavía no ha conseguido un trabajo.

«Es muy molesto cuando la gente pregunta: ‘Entonces, ¿qué estás haciendo ahora?’ Me senté en la casa de mis padres y jugué LinkedIn las 24 horas del día «, dijo, según lo citado por CNBC, domingo 5 de octubre de 2025.

Salvadore no está solo. La tasa de desempleo para los «recién llegados», incluidos los nuevos graduados, alcanzó el pico más alto en los últimos nueve años en los Estados Unidos (EE. UU.). La proporción de desempleo total también aumentó al nivel más alto en décadas.

Ilustración de despedida, graduación, graduación

Gad Levanon, economista jefe del Instituto Burning Glass, dijo que Estados Unidos ahora es un país «hostil» para jóvenes graduados. El informe del Instituto Burning Glass muestra que el título eruditos Ya no garantiza el acceso al trabajo de la oficina que alguna vez se consideró una promesa principal de educación superior.

«Claramente ves algo inusual para una licenciatura», dijo Levanon.

Los datos muestran que los graduados de 20-24 años con una licenciatura enfrentan el más alto desempleo en comparación con el período anterior. La brecha entre la escuela secundaria y los graduados se está volviendo más pequeña, lo que indica que la superioridad de la educación superior está comenzando a desvanecerse.

Esta condición no solo tiene un impacto financiero, sino también en la salud mental. Muchos nuevos graduados comparten sus experiencias en Tiktok, que van desde la frustración, regresan a vivir con los padres, hasta cuestionar por qué el trabajo de nivel de entrada requiere años de experiencia.

Por otro lado, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reveló que en este momento lo que sucedió fue que el número de despidos fue pequeño, pero también el mismo reclutamiento. Los datos del gobierno muestran que el número de trabajadores empleados o renunciando se ralentiza, mientras que aquellos que están desempleados durante más de 27 semanas aumentaron en alrededor del 25% en comparación con el año anterior.