Los nuevos actores de los niños de Harry Potter no pueden usar las redes sociales, dice Sophie Turner

Sophie Turner recientemente contado Revista que está preocupada por los actores infantiles que encabezan la próxima próxima «Harry PotterSerie «, que ahora está en producción y dirigida a una fecha de estreno de 2027. Elenco incluye Un puñado de recién llegados relativos que interpretan a Harry (Dominic McLaughlin), Hermione (Arabella Stanton) y Ron (Alastair Stout) en la próxima casi década, ya que cada temporada del espectáculo adapta uno de los siete libros de «Harry Potter».

«Creo que las redes sociales se estaban convirtiendo realmente en una gran cosa después de que comencé»Game of Thrones‘Así que obtuve un par de años de paz y tranquilidad y luego tuve que adaptarme. Tuvo un impacto tan profundo en mi salud mental, como más de lo que podía decirte. Casi me destruyó en numerosas ocasiones «. dijo Turner, que solo tenía 13 años cuando debutó como Sansa Stark en «Game of Thrones».

«Miro a los niños que están a punto de estar en el nuevo ‘Harry Potter’ y solo quiero darles un abrazo y decir: ‘Mira, va a estar bien, pero no te acerques a ningún lado. [social media]»», Agregó Turner. «» Manténgase amigo de sus amigos hogareños, sigue viviendo en casa con tu familia, asegúrate de que tus padres sean tus chaperones «, es muy importante tener esa base adyacente a las cosas grandes y locas que haces».

La búsqueda de HBO de estrellas de «Harry Potter» incluyó 32,000 audiciones de niños para los roles principales después de una llamada de casting abierta. El elenco joven también incluye Lox Pratt (Draco Malfoy), Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan), Rory Wilmot (Neville Longbottom) y Amos Kitson (Dudley Dursley), entre otros.

La BBC reportado en julio Ese Warner Bros. Studios Leaveden, el hogar de producción de la serie «Harry Potter» de HBO, construyó una escuela temporal para que los jóvenes actores puedan mantenerse al día con sus estudios en medio de la filmación.

Según la BBC, el Consejo de Distrito de Three Rivers está permitiendo que el estudio «use una serie de edificios portátiles como instalación escolar para la próxima década. Las aulas propuestas han sido diseñadas para ser utilizadas por hasta 600 alumnos entre los períodos pico, cuando las escenas de la gran multitud se disparan, pero generalmente los estudios de 150 estudiantes se aplicarán entre los primeros días de la noche entre las 5:30 AM y las 8:30 pm, por lo que los actores jóvenes se ajustan en los actos jóvenes en los que se ajustan los actos en los últimos 150. reiniciar y filmar de ubicación «.

La serie «Harry Potter» debutará en HBO y HBO Max en 2027.