Gigante de los medios australiano Nueve entretenimiento Co. Holdings Limited registró ingresos de AUD2.7 mil millones ($ 1.75 mil millones) y una ganancia neta después del impuesto de AUD133 millones ($ 86.3 millones) para los 12 meses terminados el 30 de junio, anunció la compañía el miércoles.

El resultado incluyó $ 39.6 millones en artículos específicos después de impuestos. El EBITDA del grupo (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) antes de que los artículos específicos llegaran a $ 315.2 millones, un 6% menos interanual, mientras que las ganancias netas después de los impuestos y las minorías antes de los artículos específicos fueron de $ 107.7 millones, en comparación con $ 122.6 millones en el período anterior.

El EBITDA en la segunda mitad creció un 8%, alimentado por la fuerza en el servicio total de televisión, el servicio de transmisión Stan y la división editorial. Nueve también señaló el crecimiento de la audiencia a través de la transmisión y la transmisión, con sus plataformas que representan alrededor del 20% del tiempo de pantalla de TV, por delante de los competidores.

La cobertura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París se destacó como rentable y positiva en el flujo de efectivo, lo que subrayó lo que nueve describió como la fortaleza de su plataforma de audiencia integrada.

La compañía declaró un dividendo final totalmente franqueado de $ 0.026 por acción y un dividendo especial de $ 0.31 por acción, ambos pagaderos el 26 de septiembre. El dividendo especial sigue la finalización de la venta de nueve de su participación del 60% en el dominio a Costar, que generó $ 908.1 millones en los ingresos posteriores al impuesto por el momento por pagar hoy.

Los ingresos de publicación cayeron un 6% a $ 341.2 millones, aunque el EBITDA fue estable en $ 99.2 millones, ayudado por un crecimiento del 15% en suscripciones digitales en Metro Mastheads. La División de Audio de Nine reportó un EBITDA de $ 5.8 millones, un 8% más, con ingresos de audio digitales que suben un 31% en ingresos totales de $ 65.5 millones.

La compañía también entregó más de $ 51.9 millones en eficiencia de costos durante el año fiscal 2015, con $ 38.9 millones recurrentes y otros $ 58.4 millones cometidos, dirigidos a ahorros anualizados de $ 97.3 millones por el año fiscal 2017.

Mirando hacia el futuro, Nine dijo que se espera que el impulso en sus activos centrales digitales y de suscripción respalde el crecimiento de EBITDA en la primera mitad del año fiscal 2016. Sin embargo, la gerencia advirtió que la visibilidad en torno a las condiciones del mercado publicitario de la segunda mitad sigue siendo limitada.

La presidenta Catherine West dijo: «Somos la compañía de medios más diversificada de Australia, que emerge más fuerte durante el año fiscal 200

Agregó que el dominio desinvertido «cristaliza el valor de los accionistas y nos permite centrarnos en los activos de los medios donde tenemos ventajas competitivas claras».

El CEO Matt Stanton señaló que tanto la transmisión como la transmisión generaron un crecimiento de las ganancias en la segunda mitad. «A principios de 2025, aceleramos nuestro programa de mayor efectividad operativa a través de nuestro programa de transformación estratégica, nueve 2028, generando ahorros de costos adicionales en el año fiscal 2015», dijo. «También lanzamos nuestro modelo operativo reenfocado que alinee el negocio en tres verticales clave: transmisión y transmisión; publicación; y mercados».