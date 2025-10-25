Los nueve pasaportes más débiles del mundo en 2025: ¿es segura Indonesia?

Jacarta — Pasaporte No es sólo un documento de viaje, sino un reflejo de las condiciones políticas y de estabilidad de un país. Los países con conflictos prolongados, diplomacia débil o cooperación internacional mínima tienden a tener bajos niveles de movilidad ciudadana.

Lea también: Prabowo propone visa sin visa para Indonesia y Sudáfrica, este es el objetivo



Los ciudadanos indonesios son pesimistas sobre el poder de los «pasaportes verdes», porque este gran país sólo ocupa la quinta posición en la ASEAN, mientras que el 66 en la mundo. Según el Índice de Pasaportes Henley a julio de 2025, solo 70 países están exentos visa para turistas de Indonesia.

Esto significa que los ciudadanos indonesios todavía tienen mucha más libertad para viajar que otros países. que fuerte pasaporte indonesio Gracias a relaciones diplomáticas relativamente estables y a una cooperación internacional que continúa fortaleciéndose, los ciudadanos indonesios todavía tienen la libertad de viajar al Sudeste Asiático, Medio Oriente y partes de Europa y América Latina.

Lea también: Estados Unidos sale de la lista de los 10 pasaportes más fuertes del mundo, Singapur encabeza la lista



Se considera un pasaporte. débil debido a las condiciones políticas, de seguridad y diplomáticas de su país de origen. Los países que frecuentemente experimentan conflictos, inestabilidad gubernamental o relaciones diplomáticas mínimas suelen tener pasaportes con acceso más limitado.

Lea también: Las 10 monedas más fuertes del mundo en 2025, la número 1 no es el dólar estadounidense



Citando Tiempos de la India El sábado 25 de octubre de 2025, la siguiente es una lista de los nueve pasaportes más débiles del mundo en 2025 en referencia a los resultados del ranking Henley Passport Index 2025. ¿Qué países? Consulte la reseña completa a continuación.

1. Afganistán

El pasaporte de Afganistán ocupa el puesto 104 y es el más débil del mundo. Sólo se pueden visitar 25 países sin visa o con visa a la llegada.

Los conflictos prolongados, los cambios en los regímenes políticos y las relaciones diplomáticas limitadas significan que los afganos enfrentan un proceso de visa largo e incierto cada vez que quieren viajar al extranjero.

2. Siria

Siria ocupa el segundo lugar con acceso sin visa a 29 países. Años de guerra civil e inestabilidad política han provocado que muchos países restrinjan el acceso a los titulares de pasaportes sirios. Los problemas de seguridad son el principal factor que les obliga a pasar por un complicado proceso de permiso de entrada.

3. Irak

Las condiciones políticas inestables y las relaciones diplomáticas fluctuantes significan que los pasaportes iraquíes siguen siendo difíciles de utilizar para viajes internacionales. Casi todos los países de destino exigen que los ciudadanos iraquíes soliciten una visa mucho antes de la salida. Sólo hay 33 países que los iraquíes pueden visitar sin necesidad de visa.