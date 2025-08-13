Los novatos de los Patriots protegen el lado ciego de Maye expuesto debilidad expuesta

Cuando el Patriotas de Nueva Inglaterra intercambiado dos veces en abril, sacrificando 18 posiciones en el draft, para el draft de Lineman ofensivo interior Jared WilsonFue etiquetado como un centro de proyectos. Ahora, poco más de tres meses después, el alumno de la Universidad de Georgia es un iniciador proyectado del primer día.

Wilson ha consumido todos los representantes del primer equipo en un puesto que previamente se mantuvo en la selección de la primera ronda del draft de la NFL de 2022, Cole Strange. Ahora situado al lado de la cuarta selección en el draft de este año, Jared Wilson y Will Campbell ¿El emparejamiento de novatos se encarga de proteger la cara del lado ciego de la franquicia?

La exhibición de la semana 1 de la pretemporada puso muchas buenas jugadas en la cinta. Sin embargo, el dúo fue notablemente latido por un truco de giro que condujo al mariscal de campo Drake Maye Modificando en el campo.

El entrenador de la línea ofensiva Doug Marrone dice que el equipo espera ver mucho más esta semana en prácticas conjuntas con el Vikingos de Minnesota.

«Si algo sucede y te atrapan una vez, y te pones las cosas en la cinta y estás expuesto a ello, es mejor que te asegures de trabajar en él porque definitivamente lo volverás a ver y la gente te pondrá a prueba». Marrone advirtió.

‘Simplemente hablamos de lo divertido que será’

Tal vez es confianza, tal vez su ingenuidad, de cualquier manera, el novato Jared Wilson dice que él y Campbell están listos para la tarea alta.

«Simplemente hablamos de lo divertido que será: dos novatos, uno al lado del otro, guardia izquierdo y tackle izquierdo, en el lado ciego. Sabemos que será un desafío todos los días. Los equipos nos traerán lo mejor posible». Wilson dijo como informado por Mike Reiss. «Solo tenemos que estar listos».

Wilson no tiene una gran experiencia a la que recurrir. Se lesionó su tercer año como bulldog, por lo que solo comenzó 12 juegos para Kirby Smart.

Para empeorar las cosas, Wilson resultó herido toda la primavera. No pudo participar en muchos de los campamentos de novato debido a una lesión en el pie, por lo que dice que todavía está en la fase de aprendizaje de su desarrollo de la NFL.

«Estoy aprendiendo cosas nuevas todos los días, tratando de ser realmente técnico en el trabajo porque el centro estás jugando incluso y vas a protegerte que tienes que escalonar», dijo Wilson. «Cometiendo errores todos los días, pero tratando de no cometer errores viejos».

¿Campbell se califica más alto que cualquier otro liniero novato?

Pro Football Focus, o PFF, es el sistema de calificación aceptado de la NFL. Utiliza análisis avanzados para calificar el rendimiento basado en una compilación de innumerables métricas.

Las calificaciones de PFF están disponibles para la semana 1 de la pretemporada, y aunque nadie aquí está reaccionando exagerando a la acción de pretemporada, todavía es digno de mención que la primera ronda de los Pats recibió la calificación más alta de cualquier liniero novato.

La calificación oficial de PFF fue un 85.4. En particular, el algoritmo no culpó a Campbell por el Maye Miscue, sino que le otorgaron a Campbell un perfecto ocho para ocho en el pase de bloqueo.

A Campbell también se le atribuyó tres panqueques en las Six Run Bloking Snaps que tomó.