Los novatos de la semana de los comandantes ‘tienen un impacto inmediato

Washington ComandanteEl entrenador en jefe Dan Quinn brilló en RB Jacory ‘Bill’ Croskey-Merritt y WR Lane Jaylin Durante la conferencia de prensa del viernes, celebrando su selección como novato de la semana. Quinn enfatizó que su reconocimiento demuestra la preparación y versatilidad de la clase del draft de 2025.

«Bueno, diría que es bueno compartirlo un poco. El año pasado un tipo lo tomó todo el tiempo. No lo compartieron», dijo Quinn. «Muestra la versatilidad, la clase y que están listos. Están dispuestos a ponerlo todo y decir: ‘Estoy listo para contribuir y ser parte de esto’. Ya sea a través de Bill, eso es a través de Jaylin, habrá otros, pero es una excelente manera de expresarse y demostrarlo.

El elogio de Quinn refleja no solo las actuaciones individuales de Croskey-Merritt y Lane, sino también la capacidad del equipo para confiar en sus jugadores jóvenes. Sus contribuciones ayudan a mantener la profundidad en la lista al tiempo que muestra la capacidad de los comandantes para integrar a los novatos en situaciones de juego significativas.

2025 Draft Class Muestra la preparación

Quinn utilizó el éxito de Croskey-Merritt y Lane para resaltar la clase de draft más grande de 2025, señalando que su capacidad para asumir roles significativos demuestra la preparación de la clase. Hizo hincapié en que las contribuciones de los novatos van más allá de las estadísticas y que su versatilidad les permite sobresalir en múltiples aspectos del juego.

«Esto demuestra que la clase está lista. Se pueden contar y apoyarse, y están dispuestos a ponerlo todo en la línea», dijo Quinn. Al mostrar confianza en los novatos, el cuerpo técnico construye una cultura de confianza y responsabilidad. La clase 2025 refleja una combinación de talento, disciplina y preparación para intervenir cuando se solicite, lo que fortalece el rendimiento general del equipo.

Los primeros logros de los novatos permiten al cuerpo técnico experimentar con rotaciones, desarrollar planes de juegos dinámicos y mantener energía en múltiples posiciones. Al confiar en los jugadores jóvenes, los comandantes se aseguran de que cada juego se beneficie de un nuevo talento mientras los veteranos mantienen la consistencia.

Construyendo una base para el éxito a largo plazo

Quinn ve a Croskey-Merritt, Lane y la clase del draft de 2025 como esencial para la estrategia a largo plazo del equipo. Hizo hincapié en que reconocer sus contribuciones fomenta la confianza, motiva la competencia saludable y fortalece la cultura del equipo.

«Ya sea a través de Bill, eso es a través de Jaylin, habrá otros, pero es una excelente manera de expresarse y demostrarlo. Obviamente, todos estamos bombeados por ellos», dijo Quinn. El reconocimiento de novatos no solo celebra el éxito individual, sino que también indica la llegada de un grupo de jugadores versátil y talentoso capaz de contribuir de inmediato.

Quinn destacó que el éxito temprano de los novatos genera impulso para el resto de la temporada. Brinda oportunidades para que los jugadores jóvenes continúen desarrollándose, mientras que el cuerpo técnico evalúa cómo presentar mejor sus habilidades en situaciones de juego. Al fomentar este crecimiento, los comandantes están sentando una base para los resultados inmediatos y el éxito a largo plazo.

El reconocimiento de Croskey-Merritt y Lane refleja el compromiso de los comandantes de construir un equipo fuerte y versátil capaz de integrar el talento joven de manera efectiva. El elogio de Quinn subraya el valor de la preparación, la adaptabilidad y la confianza, garantizar que la clase de draft de 2025 deja un impacto duradero en el futuro de Washington.