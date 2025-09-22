Los nombres del Instituto Clive Davis de NYU toman un día en la residencia de Daytrip

El Instituto Clive Davis de música grabada en Universidad de Nueva York‘S Tisch School of the Arts dará la bienvenida al ex alumno David Biral (’15) y Denzel Baptiste (’14)-El dúo de producción nominado al Grammy Toma un día -Para la primera residencia de artistas de bienvenida del Instituto.

Biral y Baptiste se conocieron por primera vez como estudiantes de primer año en el Instituto, donde se formaron toman un día de viaje con el objetivo de «ver el mundo a través de la música». En los años posteriores, han colaborado en éxitos con Lil Nas X, Juice Wrld, Kid Cudi, Jack Harlow, Travis Scott, Dua Lipa, Miley Cyrus, James Blake y otros. Sus singles No. 1 incluyen «The Scotts» de Travis Scott y Kid Cudi y Lil Nas X «Montero (llámame por tu nombre)» y «Baby de la industria»).

Más allá del estudio, Take A Daytrip lanzó su empresa editorial, no inactiva, en asociación con Universal Music Publishing Group en 2022. También han colaborado con Apple para crear paquetes de productores Take Daytrip para GarageBand y Logic Pro.

Su residencia en la NYU incluirá sesiones de escucha y retroalimentación de los estudiantes, una clase magistral de producción, una conversación principal con invitados especiales y una presentación en vivo en el garaje, el lugar interno de Brooklyn del Instituto.

Se unen a una tradición de residencias del Instituto que previamente en poder de Pharrell Williams, Swizz Beatz, Julie Greenwald, Kareem Riggins, Dawn Richard, Corinne Bailey Rae y Joey Bada $$.

Biral dijo: «Es un gran honor volver al lugar donde todo comenzó para nosotros. Nuestra creatividad, nuestro sentido del negocio, nuestra ambición, todo se fomentó en Clive y no podríamos estar más felices de volver y compartir lo que hemos aprendido con la próxima generación de estudiantes de CDI».

Baptiste agregó: «Durante el último año, realmente hemos tomado un enfoque de regreso a los conceptos básicos con nuestro proceso creativo, reavivando nuestro amor por la creación por encima de todo y descubriendo cómo generar negocios en torno a la música que más nos inspira.

El presidente de Davis, Nick Sansano, dijo: “El Instituto está profundamente orgulloso de los logros de sus ex alumnos. Este año marca un hito: por primera vez, podemos presentar principalmente alumnos en nuestras residencias, presentaciones de invitados y eventos de larga data de CDI. Los valores de nuestro plan de estudios a través de su trabajo como artistas y empresarios.

+ Atlantic Music Group ha unido oficialmente fuerzas con Registros de Nostra -La etiqueta fundada por el artista-emprendedor Ricky Hil-en una nueva empresa conjunta. Además de la propia música de Hil, la colaboración lanzará lanzamientos futuros del rapero Sosmula, con sede en Nueva York, entre otros artistas.

«Tengo un objetivo en la vida, y eso es sacar buena música con personas de ideas afines», dijo Hil en un comunicado. «Así que estoy muy emocionado de trabajar con Atlantic Music Group». El CEO de Atlantic, Elliot Grainge, agregó: «Además de crear su propia base de fanáticos a través de su música, Ricky ha podido identificar a artistas influyentes y prometedores en el camino. Estamos encantados de unir fuerzas con Ricky y su equipo en Limosa Nostra para trabajar junto a ellos para desarrollar y apoyar su lista de talento».