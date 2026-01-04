Los nombres AK, LM o SM nunca fueron incluidos en la demanda

Bandung, VIVA – Hacia la lectura de la decisión de divorcio con Ridwan Kamilmiembro de la Cámara de Representantes de Indonesia Atalia Praratya proporcionando finalmente claridad sobre un tema que recientemente ha sido ampliamente discutido por el público.

A través de su abogado, Atalia enfatizó que la noticia sobre el involucramiento de tres mujeres con las iniciales AK, LM y SM no fue de ninguna manera la base para la demanda de divorcio que presentó. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La abogada de Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, dijo que el caso de divorcio entre su cliente y el ex gobernador de Java Occidental ha entrado en la fase final y pronto será decidido por el Tribunal Religioso de Bandung.

«Así es, el veredicto está programado para el miércoles (1 de julio). Por lo tanto, no estará físicamente presente en el tribunal. Pero el veredicto se escuchará a través del tribunal electrónico para cada abogado», dijo Debi en Bandung, el sábado 3 de enero de 2026.

Debi destacó que hasta los segundos previos al veredicto, la actitud de su cliente se mantuvo constante y no había cambiado. Se dice que Atalia Praratya se muestra firme en su decisión de poner fin a la familia que había construido con Ridwan Kamil.

“No hay ningún cambio, nuestro cliente sigue con la decisión de separarse”, afirmó.

Además, Debi explicó que el proceso del juicio fue relativamente corto porque ambas partes acordaron no extender la agenda una vez declarada completada la etapa de mediación.

«Por lo general, la estimación es de un mes si la mediación se prolonga. Sin embargo, los resultados de la mediación se publicaron el viernes 17 de diciembre de 2025 y ambas partes estuvieron de acuerdo. Por lo tanto, se programó inmediatamente para hoy», dijo.

En respuesta a los rumores descabellados que circulan en el espacio público, Debi reiteró que los nombres de las mujeres que a menudo se asocian con Ridwan Kamil no figuran en absoluto en los documentos de la demanda de divorcio de Atalia Praratya.

«Los nombres que circulan como AK, LM o SM nunca fueron incluidos en el contenido de la demanda. Estamos sorprendidos por las diversas especulaciones que han surgido. De hecho, nuestro cliente y el acusado están separados desde hace seis meses», afirmó.

Debi espera que con la decisión las diversas especulaciones que se han desarrollado pronto disminuyan y el público comprenda que esta demanda de divorcio es puramente un asunto interno del hogar, sin ninguna conexión con terceros como se discute ampliamente.