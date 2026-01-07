¿Los niños Virgoun ven a Inara Rusli e Insanul Fahmi cometer adulterio en casa?

Jacarta – No Inara Rusli Y Insanul Fahmi todavía está en el centro de atención pública después de que se reveló que su matrimonio en serie fue en agosto de 2025. En medio del entusiasmo por esta noticia, su presunto adulterio que fue grabado en el circuito cerrado de televisión de la casa de Inara Rusli no escapó a la atención del público.

La relación de Inara Rusli e Insanul Fahmi recibió una respuesta negativa de la familia de su exmarido, especialmente Eva Manurung como madre biológica Virgo. ¡Vamos, desplázate más!

Según Eva Manurung, una vez recibió un informe de uno de sus nietos más jóvenes que supuestamente vio una interacción inusual entre Inara Rusli e Insanul Fahmi en casa.

«Allí mi nieto dijo: ‘Opung aaah aaah’, así», dijo Eva Manurung, imitando la voz de su nieto, citando una transmisión de YouTube, el miércoles de enero de 2026.

Eva Manurung compartió su experiencia de conocer a su nieto poco después de que se revelara el problema con el matrimonio en serie de Inara Rusli. En ese momento, el nieto, que aún no hablaba con fluidez, indicó que había visto y oído algo inusual en el último piso de su casa.

Por ello, Eva Manurung sospechaba que los propios hijos de Inara Rusli fueron quienes finalmente se quejaron del problema a Virgoun.

«Por eso dije, tal vez eran sus hijos los que estaban hablando con Virgoun», dijo Eva Manurung.

«Cuando llegué, el más pequeño no podía decir: ‘Opung, Opung, arriba’. ¿Por qué arriba? Los dos del medio me contaron la historia», añadió.

Eva Manurung enfatizó que ella y Virgoun no aprobaban la presencia de Insanul Fahmi en la casa. Especialmente teniendo en cuenta que la hija mayor de Virgoun, Starla, ahora está creciendo.

A Eva Manurung le preocupa que su nieta se sienta incómoda si un hombre extraño vive en su casa. Eva Manurung también destacó que Virgoun no permitió que el nuevo marido de Inara Rusli viviera con sus hijos.

«Recuerden que tengo un nieto que está a punto de convertirse en adolescente. Con la presencia de un hombre en la casa ya no es cómodo. Su padre ya no lo quiere, especialmente en incidentes como este», subrayó.

A título informativo, el caso de presunto adulterio que arrastra los nombres de Inara Rusli e Insanul Fahmi entra en una nueva fase. La policía garantiza que el proceso legal continúa programando una audiencia del caso, a pesar de que el denunciado ha presentado una solicitud de resolución pacífica.