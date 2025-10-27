¿Los niños realmente ‘conocen’ su ciudad?







Fue un momento inolvidable. Durante una visita a la escuela para hablar sobre el patrimonio invaluable de la ciudad, que a menudo se pasa por alto, estuve expuesto a cierto tipo de vacío que existe en las mentes de muchos estudiantes. Este episodio ocurrió cuando fui invitado a una cotizada escuela ubicada en una de las zonas orientales afueras. Mis ya grandes esperanzas se dispararon cuando noté una biblioteca de última generación e incluso un estante para periódicos repleto de varios periódicos en el vestíbulo. Sin embargo, todo se fue cuesta abajo cuando apareció un cuestionario que había preparado para los estudiantes sobre el patrimonio histórico, cultural y natural de la ciudad. Las sorpresas incluyeron no poder identificar los puntos destacados de la ciudad y nunca haber oído hablar del Teatro Prithvi, y mucho menos haber visto un espectáculo allí.

En la era sin redes sociales, recuerdo cómo nosotros, como universitarios de los suburbios del este, hacíamos planes mensuales para ir al Teatro Prithvi. Haríamos el esfuerzo de caminar hasta Juhu en aquellos tiempos anteriores a Ola/Uber. Todavía recuerdo la emoción adolescente de ver a Shashi Kapoor hacer una entrada silenciosa, o a Ustad Zakir Hussain haciendo un concierto improvisado en vivo en Café Prithvi. Luego vendrían los derechos de fanfarronear con amigos o padres con ojos saltones que nos permitieran explorar la ciudad. Este rebobinado, aunque pueda parecer una distracción, pretende resaltar una preocupación prevalente entre las familias nucleares, especialmente entre las familias que viven en ‘townships’.

La realidad hoy en día es que todos los aspectos de nuestra vida urbana se han ampliado, desde el uso de la tecnología para cada tarea hasta formas más rápidas de llegar de un punto a otro; sin embargo, parecemos pasar por alto lo que hay en nuestro patio trasero. Siento que muchos padres y escuelas no están haciendo lo suficiente para educar a los niños sobre los tesoros que existen en su ciudad. Es más probable que se realicen excursiones a Singapur, Hong Kong o un destino europeo que una visita a las antiguas cuevas de Kanheri, el teatro Prithvi o un barrio histórico como Khotachiwadi. Los niños, que conocen estas maravillas de la ciudad, saben de su existencia gracias a sus padres o al colegio, ¡y menos mal que por ello! He escuchado a colegas autores para adultos jóvenes y preadolescentes lamentarse de cómo los estudiantes recitan trivialidades sobre el Motín del Té de Boston o el incendio en la Torre de Londres, pero se quedan en blanco cuando se les pregunta si Banganga está en Walkeshwar o Varanasi.

En algunas otras visitas escolares para debatir sobre la sensibilización patrimonial de la ciudad, el Parque Nacional Sanjay Gandhi y el lago Powai eran vistos como tierras mágicas lejanas. El santuario de flamencos a lo largo de los manglares es otro lugar místico. Aquí es donde las escuelas y los padres deben intervenir y desempeñar un papel fundamental a la hora de familiarizar orgánicamente a sus hijos desde una edad temprana con los encantos de una ciudad a través de excursiones y otras actividades en el campo. Sospecho que estas mentes jóvenes e impresionables imaginan que nacieron en una jungla de concreto, una que existe en islas revestidas de mármol y vidrio, mientras saltan de la escuela a las clases de ballet, piano o cerámica, y muchas actividades extracurriculares similares. Los domingos están destinados a ir a centros comerciales o a reuniones sociales. Hablando de los centros comerciales y de los antojos materialistas a los que las mentes jóvenes están expuestas desde una edad temprana, un episodio de una sesión escolar reiteró el hecho. Mi libro, H de Heritage: Mumbai, analiza los lugares históricos y patrimoniales de la ciudad. En una sesión con una escuela de lujo de los suburbios del oeste, les pregunté cuál podría ser la posible ubicación de la letra «Z». Se le ofreció una pista: ¿A qué lugar iría usted para celebrar una boda y hacer compras festivas? Una confiada niña de 13 años inmediatamente levantó la mano y respondió “Zara”, en lugar de la respuesta correcta, Zaveri Bazar. Todos se rieron, pero la realidad no se perdió.

En medio de estos tristes descubrimientos, hay luces brillantes… del tipo que esperamos que los padres y las escuelas detecten y actúen sobre ellas. La temporada festiva, y nos referimos a las culturales y literarias, llega a la ciudad a lo grande. Este es el momento ideal para alejar a sus hijos de sus ecosistemas digitales y salir a experimentar estos lados de su ciudad natal; Atraiga a los niños a explorar sus monumentos culturales, sus sitios patrimoniales y sus maravillas naturales, así como las riquezas de nuestras artes literarias y escénicas a través de estos festivales. Este calendario abarrotado continúa hasta finales de febrero, por lo que ahora es el momento perfecto para elaborar itinerarios y hacer que esos fines de semana cuenten.

Es un entorno adecuado para experimentar actividades táctiles e interactivas, lejos de sus pantallas. Un punto de partida adecuado sería comprobar la Festival de Teatro Prithvi levanta el telón que se presenta en la sección La Guía de la edición de hoy (página 16), que ofrece una excelente selección de eventos para todos los grupos de edad.

¡Rompan ese paso, queridos padres y maestros de escuela, y se sorprenderán de lo mucho que esta ciudad intrigará y fascinará a sus hijos!

