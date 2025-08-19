Los niños pequeños virales están buscando sobras a mediados del 80 aniversario de la República de Indonesia en Gowa

Gowa, vivo -Un momento simple en el 80 aniversario de la República de Indonesia en Gowa Regency, South Sulawesi, repentinamente viral y dejó la conciencia pública. No es el esplendor de la ceremonia o los desfiles de los funcionarios que están en el centro de atención, sino la grabación de video de dos niños pequeños que recoge los restos del pastel de la mesa y las sillas invitadas.

Leer también: Comida restante en la boca cuando ayunas: ¿cancelar o no? ¡Esta es la explicación!



En el video que circula el domingo (8/17/2025) en Sultan Hasanuddin Field, el distrito de Somba Opu, visto a Syamsul (7) y Muh Aidil (7) caminaron debajo de la tienda. Con una bolsa de plástico negra en la mano, abrieron la caja de pastel dejada por los invitados, incluso recogiendo a los que cayeron debajo de la alfombra roja.



Viral Two ubicado en el pastel de cocina local en Hut Ri Gowa, Sulel Foto : Captura de pantalla de redes sociales

Leer también: Control efectivo SSP puede ahorrar operaciones de actores comerciales



Mientras tanto, a solo unos metros de ellos, funcionarios y funcionarios del gobierno de la Regencia Central de Gowa siguieron la 80ª Celebración de Independencia de Indonesia. Sin embargo, las cámaras ciudadanas en realidad registran vistas de contraste: dos niños pequeños que están ocupados buscando sobrasEn medio de una furiosa celebración de emergencia de la independencia.

La grabación en cuestión de horas se extiende ampliamente en varias plataformas de redes sociales. Observó más de 13 millones de veces, el video desencadenó una ola de emoción mezclada con furioso. Muchos ciudadanos evalúan el momento como un verdadero retrato de desigualdad en un país que celebra su Día de la Independencia.

Leer también: Los malos hábitos que abandonan la comida resultaron tener un impacto grave



Desde buscar en el campo, la vida de Syamsul resultó estar lejos de ser suficiente. Vive con sus padres en una pequeña casa semi permanente en el distrito de Somba Opu. El padre, Dorra DG Ngempo (52), y su madre, Syarifah DG Lebang (48), son solo comerciantes de vegetales de Moringa en los mercados tradicionales. Sus ingresos a menudo son mediocres, a veces incluso no lo suficiente para las necesidades de la cocina.

«Caminó hacia el campo. Era un pastel que se recogió en casa, para personas en casa», dijo Mila (18), el hermano de Syamsul, con voz baja, martes (19/08/2025).

La propia Mila admitió que se sorprendió al descubrir que el público de su hermana fue ampliamente discutido por el público.

«Me sorprendió cuando vi el video en Facebook, Instagram. Resultó ser muy viral», dijo.

Este incidente hizo que los ciudadanos ocupen la cuenta de las redes sociales del jefe de policía de Gowa, AKBP Muhammad Aldy Sulaiman. Algunos comentarios incluso piden a las autoridades que intervengan.

«Hola @kapolres \ _gowa, solicite ayuda», escribió uno de los ciudadanos.

No mucho después, el jefe de policía de Gowa también respondió rápidamente. Escribió una promesa de conocer a los dos niños.

«Dios desee, invitará a la oficina a la oficina en la estación de policía de Gowa», escribió breve pero significativamente. (Idris Tajannang/Tvone/Gowa)