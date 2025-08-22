Los niños pequeños murieron en Sukabumi, no por gusanos intestinales

Bandung, Viva -El caso de la muerte de Raya, un niño pequeño de 4 años de Sukabumi, Java Occidental, invitó a profunda tristeza y se convirtió en una preocupación nacional a nivel nacional.

El Ministro de Salud de la República de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dijo que el informe completo relacionado con la cronología de la muerte del Grande había sido recibido por su partido y había sido discutido en la reunión de coordinación cruzada.

«Hemos recibido un informe completo de la Oficina de Salud de Sukabumi, y hemos explicado la cronología de este incidente al Ministro Coordinador de PMK y otros ministerios relacionados», dijo el Ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin, en Bandung el viernes (22/22/2025).

Además, el Ministro de Salud enfatizó que la causa de la muerte del pobre niño no fue causada por infecciones por gusanos como se había circulado, sino debido a la infección en el interior de su cuerpo, lo cual era bastante grave.

«La causa no son los gusanos. Según los resultados de los diagnósticos médicos, estos niños pequeños tienen infección en el interior del cuerpo que no se manejan rápidamente», dijo Budi.

El Ministro de Salud también reconoció que el acceso a los servicios de salud en varias regiones, incluidas las áreas remotas, sigue siendo un gran desafío.

Según él, esta es una advertencia importante para que todos los responsables políticos sean más receptivos y alertas a los síntomas de enfermedades simples que pueden ser fatales si se tratan tarde.

El gobierno, dijo el Ministro de Salud, ha recibido dirección directa del presidente Prabowo Subianto para garantizar que todas las personas indonesias puedan acceder a los servicios de salud gratuitos sin excepción.

«Esta es una alarma importante para todos nosotros. El Presidente ha ordenado que se amplíen los servicios de salud gratuitos y ciertamente pueden acceder a cualquier persona, especialmente la comunidad en las regiones», dijo el Ministro de Salud.

El caso de la muerte de Raya es ahora una preocupación seria como un recordatorio de que el sistema de salud en Indonesia necesita continuar fortaleciéndose, especialmente en términos de detección temprana y servicios primarios a nivel regional. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)