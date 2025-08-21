¡Los niños pequeños en Sukabumi murieron el cuerpo lleno de gusanos, Dedi Mulyadi congeló los fondos de Cianaga Village!

Bandung, Viva – Los casos trágicos suceden a una persona Noticias Llamado Raya en el pueblo de Cianaga, distrito de Kabandungan, Regencia de SukabumiJava Occidental. El niño de cuatro años murió en una condición patética, con el cuerpo lleno gusano.

Este incidente de repente invitó a la atención pública después de un video médico que mostró el proceso de manejo de la carretera viral en las redes sociales.

El video fue cargado por el relato de Instagram de la Fundación de la Fundación y mostró cómo el equipo de médicos sacó los gusanos de la nariz, la boca, los genitales, al ano de la víctima. El número de gusanos que se emitió con éxito incluso alcanzó aproximadamente un kilogramo.

El examen médico también encontró que los gusanos que roían el cuerpo de Raya habían sido alojados durante mucho tiempo. De hecho, los huevos de gusano también se encuentran en su cerebro. La condición se sospechaba fuertemente debido al hábito de jugar debajo de la casa de la casa sucia, mezclada con un gallinero.

Los hechos desgarradores provocaron la ira del gobernador de West Java, Dedi mulyadiquienes evaluaron que el gobierno de la regencia de Sukabumi fue negligente al proporcionar servicios de salud a sus ciudadanos.

«Esta es una advertencia para el gobierno de la regencia de Sukabumi y el gobierno de la aldea», dijo Dedi cuando se reunió en Bale Pakuan, Bandung, miércoles 20 de agosto de 2025.

Críticas agudas para Puskesmas y parteras del pueblo

Dedi evaluó que los Puskesmas y la partera de la aldea local no cumplieron con sus deberes. Hizo hincapié en que la condición de los niños pequeños debe ser monitoreado desde el principio a través de Posyandu, con pesar y grabar rutinarios.

«La función de la partera de la aldea no funciona. Los niños pequeños deben ser pesados ​​cada mes, debe haber datos en el posyandu, hay una tarjeta de bebé. Este niño ha sido pesado o no? No registrado en el posyandu? ¿Cómo es que los vecinos no saben? ¿Eso significa que hay omisión, hay una actitud de actitud de los problemas de los residentes», dijo Dedi en un tono furioso.

Además de destacar la negligencia del personal médico, Dedi también explicó los antecedentes de la familia Raya que vivía en condiciones difíciles. La madre del niño experimentó un trastorno psiquiátrico, mientras que el padre sufría de tuberculosis (TB). En la actualidad, ambos han recibido el manejo del gobierno provincial de Java Occidental en el Hospital Welas ASIH, Bandung.

«Aquellos que experimentan trastornos psiquiátricos que manejamos, que también hemos tratado», dijo Dedi.

También aludió a la lenta respuesta del gobierno en comparación con el sector privado. La Fundación Feduh House se considera más rápido para intervenir en ayudar a Raya. «¿Cuando el estado perdió la velocidad con la fundación?» Dijo que lamentaba.

Los fondos del pueblo están congelados

Sin detenerse en las críticas, Dedi Mulyadi impuso estrictos sanciones al congelar el desembolso de los fondos de la aldea en 2025 para la aldea de Cianaga. Según él, el gobierno de la aldea no logró un papel básico en la prestación de servicios a sus ciudadanos.

«Sé esto, no lo doy», dijo.

Este paso se toma como una forma de responsabilidad y una fuerte advertencia para que eventos similares no ocurran en el futuro. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)