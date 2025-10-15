Los niños invierten en sus padres en la vejez, ¿cómo ve esto el Islam?

Jacarta – ‘Los hijos inversores de los padres en la vejez», este término puede resultar familiar a los indonesios. Para muchos padres en Indonesia, tener hijos suele considerarse una forma de «inversión» para la vejez. Esta suposición tiene sus raíces en la visión tradicional de que los niños se convertirán en apoyo económico y cuidadores cuando los padres envejezcan.

Esta suposición en sí misma a veces se convierte en una carga, especialmente para aquellos que son el primer hijo y también la columna vertebral de su familia. Tienen una sensación de carga sobre sus hombros, especialmente si no pueden cumplir con estas expectativas.

Entonces, ¿cómo ve el Islam la noción de que los niños son una inversión en el futuro de sus padres? Respecto a este asunto, predicador Mamá Dedeh hablar alto. En su programa de ducha espiritual presentado por Irfan Hakim, Mamah Dedeh dijo que los padres tienen la obligación de cuidar y criar a sus padres.

«Lo único que se llama padres es enviar a sus hijos a la escuela y así sucesivamente. Espero que cuando sea mayor responda que no hay obligaciones claras para los padres, sus obligaciones son concebir, dar a luz, educar, dirigir, orar por los padres según sus capacidades», dijo Mamah Dedeh, citada desde la cuenta de TikTok @Sirqol Mamah Dedeh, el jueves 16 de octubre de 2025.

Sin embargo, dijo Mamah Dedeh, como niños todavía tienen que ser filiales con sus padres. Esto se afirma en el versículo 36 de la Sura An Nisa y en el versículo 14 de la Sura Al Luqman.

«¿Tienen los niños la obligación de estar dedicados a sus padres? En efecto, como tenemos dinero para enviar a nuestros hijos a la escuela, alimentarlos, darles ropa, llevarlos al médico cuando están enfermos, no hay obligación de pagar. ¿Cuántos millones hemos terminado en la escuela primaria, cuántos millones hemos gastado en la escuela secundaria hasta la universidad, por ejemplo, no hay cálculos? Pero los niños tienen la obligación de estar dedicados a sus padres, por favor vea en la carta An Nisa versículo 36, después adorar a Dios, ser devotos de los padres. Ves la carta de Al Luqman, versículo 14, que significa: Lego a todas las personas que deben ser devotas de sus padres, especialmente de su madre, que está débil debido a la debilidad de la lactancia materna durante dos años, sed agradecidos conmigo, sed agradecidos con vuestros padres y volveréis a Mí», explicó Mamah Dedeh.