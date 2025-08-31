Los niños de Wazirpur desaparecidos encontrados muertos en el canal cerca de la colonia JJ de Delhi







Los cuerpos de dos niños, que habían desaparecido desde el noroeste DelhiEl área de Wazirpur un día antes fue recuperada de un canal cerca de JJ Colony, dijo el domingo un funcionario.

Los fallecidos fueron identificados como Vaibhav (11) y Yash (12), ambos residentes de JJ Colony en Wazirpur y estudiantes de la Clase 6.

Según la policía, el dúo era amigo cercano y desapareció alrededor de las 6 pm del sábado.

«El sábado, se recibió una llamada en la estación de policía de Bharat Nagar con respecto a la desaparición de los niños. Después de esto, el oficial investigador examinó a sus padres y otros miembros de la familia», dijo el oficial de policía.

Basado en la declaración de Shanti Devi, la madre de Vaibhav, se registró un caso de secuestro, después de lo cual, se formaron varios equipos para atrapar al acusado, dijo el oficial.

«Mientras la búsqueda estaba encendida y las imágenes de CCTV en el área estaban siendo escaneadas, se recibió información de que se vieron dos cuerpos flotando en un canal cerca de JJ Colony en Wazirpur. Un equipo del Bharat Nagar Policía Station corrió al lugar y, con la ayuda de buzos locales, recuperó los cuerpos «, dijo, y agregó que los niños fueron identificados por los miembros de su familia.

Los equipos de crimen y ciencias forenses fueron llamados al lugar para examinar la escena. Durante la inspección, la ropa y el calzado de los dos niños fueron encontrados cuidadosamente mantenidos en la orilla del canal.

La policía sospecha que el dúo había ido a nadar y se ahogó accidentalmente, ya que el agua en ese lugar tiene unos 15-20 pies de profundidad.

«Los cuerpos se han preservado para la autopsia, y se están realizando más procedimientos», dijo la policía, y agregó que la investigación determinará si hubo algún juego sucio y que la causa exacta de la muerte se conocerá después del examen post mortem.

