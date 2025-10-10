Los niños consumidores indonesios se ven amenazados por los alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar

Bogor, VIVA – Centro de IndonesiaIniciativas de desarrollo estratégico de (CISDI) evalúa que las regulaciones publicitarias en Indonesia aún son débiles a la hora de proteger a los niños de la exposición a promociones de alimentos y bebidas no saludables, especialmente productos que contienen altos niveles de azúcar Cual alto.

Nida Adzilah Auliani, líder del proyecto de política alimentaria del CISDI, explicó que el Informe sobre nutrición infantil 2025 de UNICEF ha puesto de relieve la exposición cada vez mayor de los niños a los anuncios de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar, que se comercializan de forma agresiva.

«Actualmente los niños están rodeados de productos alimenticios ultraprocesados ​​(UPF), como bebidas dulces y snacks envasados ​​que son populares entre los niños», dijo Nida en su comunicado del viernes 10 de octubre de 2025.



Los consumidores eligen productos de leche condensada azucarada en uno de los minimercados de Pasar Baru, Yakarta. Foto : ENTRE FOTOS/Galih Pradipta

Considera que esta publicidad se ha convertido en uno de los principales factores que impulsan el fenómeno del aumento de la obesidad y los trastornos nutricionales en los niños en todo el mundo.

Uno de ellos son los anuncios de leche condensada azucarada, que el público suele percibir como leche aunque las normas indiquen lo contrario.

«Las regulaciones publicitarias en Indonesia siguen siendo ineficaces actualmente, especialmente para proteger a los consumidores de información errónea y prácticas de marketing engañosas. Además, la existencia de canales digitales, incluidas las redes sociales, fortalece la influencia del marketing poco saludable», dijo.

Nida dijo que los anuncios de leche condensada azucarada han comenzado a atraer la atención del público, ya que se descubrieron varios casos de desnutrición en niños causados ​​por el consumo de leche condensada azucarada desde una edad temprana. De hecho, varias víctimas lo consumen como sustituto de la leche materna desde los 3 meses.

Esto se debe a que, durante casi 90 años, este producto se ha publicitado como una leche nutritiva y presenta imágenes atractivas para los niños. En octubre de 2018, BPOM comenzó a enfatizar que la leche condensada azucarada no es una bebida que sea una fuente de nutrición y está prohibido su uso como sustituto de la leche materna según lo regulado en PerBPOM No. 31 de 2018 sobre etiquetas de alimentos procesados.

Sin embargo, el impacto de estos anuncios engañosos todavía se siente hoy. Mucha gente todavía considera la leche condensada azucarada como una bebida láctea para niños, citando hábitos hereditarios y la influencia de viejas percepciones que no han desaparecido por completo.

Por lo tanto, continuó Nida, no se puede subestimar la supervisión de la publicidad y la distribución de productos. También espera que el gobierno pueda crear una política alimentaria integral, desde el etiquetado hasta la comercialización de productos que sean fácilmente accesibles para los niños.