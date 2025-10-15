Los niños adictos a los juegos en línea son vulnerables al extremismo

Jacarta – El criminólogo de la Universidad de Indonesia (UI), Adrianus Meliala, afirmó que el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de redes terroristas se debía a juego en línea Es un fenómeno normal en la cultura digital de los jóvenes.

Lea también: Trump ordena al ejército estadounidense atacar barcos narcotraficantes en aguas venezolanas; seis muertos



Según él, los grupos terroristas aprovechan espacios que consideran divertidos para sus objetivos, uno de los cuales son los juegos en línea como Roblox.

«Es normal que nosotros o cualquiera tratemos de influir en otras personas a través de cosas que les gustan. Para los niños y adolescentes los juegos en línea son algo que les gusta, donde pueden pasar horas», dijo Adrianus, cuando fue contactado el miércoles 15 de octubre de 2025.

Lea también: El sospechoso de terrorismo Hambali será juzgado en Estados Unidos en noviembre



«Cuando Roblox se considere popular, los niños y adolescentes no sólo jugarán durante mucho tiempo, sino que también comenzarán a ser influenciados lentamente por los valores que están indirectamente integrados en el juego», dijo.

Adrianus explicó que este fenómeno no significa que actualmente los grupos terroristas estén apuntando específicamente a los jóvenes, sino que forma parte de una estrategia más amplia. Según él, los grupos terroristas en realidad reclutan a varios grupos para lograr sus objetivos.

Lea también: BNPT: Esfuerzos de un grupo radical para reclutar jóvenes a través de juegos en línea



«Hay quienes persiguen a los propietarios de capital o a los ricos para obtener capital, hay quienes intentan influir en políticos o celebridades para ganar reputación o publicaciones, hay quienes intentan ingresar a las universidades para estar cerca de los círculos intelectuales, y también hay quienes se acercan a los jóvenes para obtener suministros de luchadores o quienes se atreven a convertirse en ‘novias'», dijo Adrianus.

Considera que este tipo de prácticas de reclutamiento son peligrosas no sólo para la ideología que se inculca, sino también para el impacto psicológico de la adicción a los juegos en línea. «Si un niño o un adolescente es adicto a los juegos en línea y muestra comportamientos extraños, como no poder dejar su teléfono celular, ese es el primer paso hacia un problema más grave», afirmó Adrianus.

Aun así, Adrianus cree que los juegos en línea no necesariamente convierten a los niños en terroristas. «No creo que solo porque jueguen, los niños se conviertan en terroristas. Los juegos hacen que los niños o adolescentes sean más frágiles o vulnerables a la posibilidad de quedar expuestos a valores extremistas que apoyan el comportamiento. terrorismo. «Necesitamos una mayor interacción con quienes difunden esta ideología», afirmó.