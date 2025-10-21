Los New York Game Awards se amplían a un evento de dos días para 2026

El Premios de juegos de Nueva York se convertirá en un evento de dos días por primera vez en 2026, marcando el 15º aniversario de la entrega de premios del Círculo de Críticos de Videojuegos de Nueva York (NYVGCC).

Celebrados en el SVA Theatre de Manhattan del 17 al 18 de enero, los New York Game Awards 2026 consistirán en el “GG Fest” (paneles de la industria y un concierto de “Supergiant Games: Unplugged”) el día 1, y la ceremonia de premiación propiamente dicha, organizada por Harold Goldberg de NYVGCC y el ex presidente de Nintendo of America, Reggie Fil-Aimé, el día 2.

NYVGCC anunciará detalles adicionales sobre la programación del panel del GG Fest, el ganador de Legend de los NY Game Awards 2026 y más en una fecha posterior.

Las entradas para el GG Fest y NY Game Awards salieron a la venta el martes. con un precio de $80 cada uno o combinados en un paquete por $140.

«No puedo creer que hayan pasado 15 años, y la mayoría de esos años han sido para retribuir a estudiantes desatendidos y, a veces, también a comunidades sin vivienda», dijo Goldberg, cofundador y presidente de NYVGCC. Variedad. «Los últimos dos o tres espectáculos de los New York Game Awards se agotaron. Y luego, el año pasado online, tuvimos más de 500.000 espectadores para el espectáculo, y también miles de millones de impresiones. Así que pensamos, agreguemos otro día que se parezca más a un festival de fans, porque a nuestra comunidad realmente le gusta lo que hacemos».

El director ejecutivo de NYVGCC, Ryan Callaghan, explica que el nombre “GG Fest” es un guiño a la taquigrafía de los jugadores en línea, donde escribir “GG” significa “buen juego” y apoya la camaradería en la cultura de los jugadores.

“Simplemente escribes un GG rápido, solo por cortesía, y eso fue algo que realmente me llamó la atención al convertirme en parte de esta comunidad”, dijo Callaghan. «Comencé como maestro y caí en esto al trabajar con Harold en mi escuela. Y fue realmente genial ver la enorme cantidad de positividad que vi dentro de nuestra comunidad, porque escuchábamos historias en el aula de estudiantes que jugaban juegos en línea, que estaban siendo acosados ​​y todas estas cosas negativas estaban sucediendo. Pero cuando ves a las personas cara a cara y cuando realmente eres positivo con ellos, realmente fomenta una comunidad fuerte. Así que queríamos representar eso solo en la convención de nombres del festival. mismo.»

GG Fest se unirá a la feria anual NY Game Awards para apoyar el programa de escritura sin fines de lucro de NYVGCC, Playing with Purpose, que ofrece clases y talleres integrales de periodismo y escritura narrativa de juegos a escuelas y refugios en toda la ciudad de Nueva York.

«Todos los ingresos de los New York Game Awards y el GG Fest se destinan directamente a continuar nuestras clases en las escuelas de la ciudad de Nueva York», dijo Goldberg. «Y ayudan a continuar nuestro programa de pasantías, que es bastante exitoso. Nuestros pasantes han conseguido trabajos en grandes empresas. Más recientemente, nuestra increíble Kimari Rennis se convirtió en productora de LucasFilm Games. Está ayudando a hacer juegos de ‘Star Wars'».