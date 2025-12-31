Los neumáticos usados ​​pueden ser seguros de usar, siempre y cuando se revisen de esta manera.

Yakarta, VIVA – neumáticos usados sigue siendo la elección de muchos propietarios de vehículos porque el precio es mucho más económico que el de los neumáticos nuevos. Bueno para móvil o moto, esta opción se considera suficiente para las necesidades diarias. Sin embargo, recuerda que este componente está en contacto directo con el asfalto, por lo que elegir neumáticos usados ​​incorrectos podría suponer un riesgo para la seguridad.

Antes de dejarte tentar por los precios baratos, hay varias cosas importantes que debes comprobar para no realizar una compra equivocada.

Como se informó en la página de Daihatsu, el miércoles 31 de diciembre de 2025, primero se debe comprobar el grosor de la banda de rodadura del neumático. Los neumáticos de automóvil suelen tener un indicador de desgaste de la banda de rodadura (TWI) en forma de pequeñas protuberancias entre las ranuras del neumático. Si la posición de la banda de rodadura está al nivel de esta marca, significa que el neumático se está acercando a su límite de desgaste y no debe volver a usarse. Los neumáticos demasiado delgados pueden alargar las distancias de frenado y aumentar el potencial de aquaplaning cuando la carretera está mojada.

En segundo lugar, verifique el código de producción o DOT. Los cuatro números en el flanco del neumático indican la semana y el año de fabricación. Lo ideal es que los neumáticos no tengan más de cinco años, incluso si la banda de rodadura todavía parece gruesa. Los neumáticos demasiado viejos suelen ser más duros, se agrietan con facilidad y corren el riesgo de romperse a altas velocidades.

A continuación, preste atención al estado de las paredes de los neumáticos. Si tiene grietas profundas, es quebradizo o parece que se está agrietando, lo mejor es evitarlo. Esta condición puede ocurrir debido a la edad, el calor y la exposición a la luz solar. No olvides asegurarte de que no haya bultos en los neumáticos. Los golpes indican que la estructura interna del neumático ha sido dañada debido a un fuerte impacto, y esta condición es muy peligrosa porque puede provocar la rotura del neumático.

Otra cosa que a menudo se pasa por alto son las marcas de parches. Si el parche está en la zona de la banda de rodadura, sigue siendo relativamente seguro siempre que no sea excesivo. Sin embargo, si está en la pared del neumático no es recomendable porque puede debilitar la estructura. Compruebe también si el desgaste de los neumáticos es uniforme o sólo está desgastado por un lado. Si está disparejo, existe la posibilidad de que la llanta provenga de un vehículo con problemas de suspensión o alineación.

Finalmente, comprenda la diferencia entre neumáticos usados ​​normales y neumáticos recauchutados. Los neumáticos usados ​​originales tienden a ser más seguros para el uso diario que los neumáticos recauchutados cuya banda de rodadura ha sido repavimentada.