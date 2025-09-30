Los neumáticos Falken se venden oficialmente en Indonesia, adecuados para aquellos a quienes les gusta el automóvil

Yakarta, Viva – El mercado de posventa indonesio este año fue animado por nuevos productos de neumáticos, a saber, Falken traído por Pt Sumi Rubber Indonesia. Esta marca está presente como una marca hermana de Dunlop que ya era ampliamente conocido.

Leer también: La intención es simplemente cambiar los neumáticos, este hombre incluso trajo a casa el auto



«A partir de julio, todas las tiendas Dunlop en Indonesia no solo venden Dunlop sino también de Falken», dijo Hesron Hutabarat, ventas de reemplazo de GM y soporte minorista PT Sumi Rubber Indonesia, citado por Viva Automotive de la declaración oficial, martes 30 de septiembre de 2025.

Según Hesron, la presencia de Falken en la tienda Dunlop también cuenta con el apoyo de un programa de marketing que ha sido preparado. Se dice que los consumidores son más fáciles de elegir neumáticos de acuerdo con las necesidades y el carácter del vehículo.

Leer también: La importancia del examen de los neumáticos periódicamente para la seguridad de la conducción



A nivel mundial, Dunlop y Falken están bajo los auspicios de Sumitomo Rubber Industries Ltd. (SRI), Japón. Ambos a menudo aparecen en eventos internacionales, incluido el Salón del Automóvil de Tokio. El paso para llevar a Falken a Indonesia se considera parte de la estrategia para fortalecer el mercado nacional de neumáticos.

Aunque un grupo, las dos marcas tienen una identidad diferente. Dunlop se centra en los segmentos premium y OEM con una imagen segura y cómoda. Mientras tanto, Falken viene con un personaje deportivo dirigido a jóvenes consumidores y fanáticos de las modificaciones.

Leer también: Listo para mimar a los viajeros, Dunlop Mudik Post ofrece muchas instalaciones interesantes



«Falken ofrece nuevas opciones, especialmente para aquellos que desean actualizar la apariencia o el rendimiento del automóvil», explicó Johan Tri Marhadi Fahmi, jefe del departamento de marketing de PT Sumi Rubber Indonesia.

Según él, muchos productos Falken están disponibles en tamaños más grandes que los neumáticos estándar. Esto lo hace interesante para los amantes de los estilos deportivos y los entusiastas del automóvil.

Falken no es un nombre nuevo en la industria mundial de neumáticos. Esta marca nació en Japón en 1983 y es conocida a través del mundo del automovilismo. Ahora, con el apoyo de la distribución oficial, el acceso a Falken en Indonesia se está volviendo más fácil.

Como parte de la introducción de esta nueva marca, Surindo lanzó un programa promocional especial que tuvo lugar del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025. El programa se aplica en toda la Dunlop Shop y Falken Shop Network en Indonesia.

En esta promoción, los consumidores tienen la oportunidad de obtener varios premios a través de la lotería. Los premios incluyen automóviles, dispositivos electrónicos, a metales preciosos. Además, también hay comprobantes de reembolso y servicio para una cierta cantidad de compra.