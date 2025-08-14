Los neumáticos delanteros de Michelin Hard Revision en Austria MotoGP, ¡eche un vistazo a los detalles aquí!

VIVA – Motogp Volver para presentar actualizaciones técnicas especiales para el Gran Premio de Austria esta vez. Michelin ofrece un neumático frontal duro con nuevas especificaciones, mientras que los suaves y medianos permanecen como 2024. Esta estrategia se inició en respuesta al carácter del circuito Red Bull Ring que exigía una combinación de frenado duro y una fuerte aceleración.

¿Qué cambia en los neumáticos delanteros de los duros?

Citado por Viva Automotive de Crash, jueves 14 de agosto de 2025, el nuevo complejo adoptó el complejo medio 2024, pero se integró en una carcasa más rígida.

Se afirma que esta combinación aumenta la estabilidad durante el frenado y proporciona un mejor control en la fase crítica antes de la curva.

Mientras tanto, las opciones suaves y medianas para los neumáticos delanteros permanecen sin cambios de la temporada anterior.

Adoptar un compuesto medio con una carcasa más rígida

La principal diferencia de este neumático de revisión dura radica en la fusión del compuesto medio 2024 en un cadáver más rígido. El objetivo es proporcionar una estabilidad adicional cuando frenado duro y mejor control cuando el motor ingresa a la curva rápidamente.

La razón detrás de este cambio

El circuito de anillo Red Bull se conoce como una de las pistas más desafiantes en el calendario de MotoGP, con una zona de frenado extrema y un agarre relativamente bajo. Esto desencadena el riesgo de sobrecalentamiento en el neumático trasero debido a un giro excesivo durante la aceleración.

Respaldo especial de neumáticos traseros

Para superar la presión de calor, Michelin también proporciona a los neumáticos traseros una construcción especial que ha demostrado ser efectiva en el Red Bull Ring cada temporada. Este tipo puede reducir la temperatura del neumático a 10-15 ° C en comparación con el tipo estándar, mantener un rendimiento constante hasta la línea de meta.

Declaración de Michelin

Piero Taramasso, gerente de Dos-Roue Motorsport de Michelin, enfatizó la importancia de la vigilancia al ingresar al GP austriaco. «Este circuito debe abordarse cuidadosamente», dijo, al tiempo que destaca la necesidad de una alta estabilidad en la zona de frenado y la capacidad de resistir el calor.

Michelin dio un paso proactivo al renovar el neumático delantero duro y usar un neumático trasero con una construcción especial para el GP austriaco. Este paso refleja los esfuerzos para mantener la seguridad y el máximo rendimiento en un circuito que se conoce como técnico y duro para los neumáticos.