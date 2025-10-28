Los musulmanes suelen comprar albóndigas de cerdo virales porque no hay señales, interviene el Consejo de la Mezquita de Indonesia

Yogyakarta, VIVA – Viral en las redes sociales, vendedor de albóndigas en NgestiharjoBantul Regency, Región Especial de Yogyakarta vende albóndigas de cerdo que a menudo los compradores musulmanes compran sin conocer su contenido.

Lea también: Invita a los líderes mundiales a crear la paz, Jusuf Kalla: ¡Nadie gana en la guerra!



Esta información fue revelada por la cuenta de Instagram @halalcorner, que compartió la cronología completa del incidente. En su carga, la cuenta explicaba que al vendedor de albóndigas de cerdo se le había recordado que proporcionara información clara en su puesto, pero no había hecho seguimiento.

«Se recordó al vendedor que proporcionara un logotipo/descripción para las albóndigas de cerdo. El vendedor dijo que sí, pero no lo ejecutó», escribió la cuenta.

Lea también: Un ciudadano viral supuestamente israelí tiene un KTP indonesio, la dirección es Cianjur



Debido a que el vendedor no toma ninguna otra medida, mientras que muchos compradores musulmanes todavía vienen sin saber que el producto contiene carne de cerdo, Consejo de la Mezquita de Indonesia (DMI) Finalmente intervino Ngestiharjo.

«Debido a que no hubo seguimiento por parte del vendedor y todavía había compradores musulmanes que no sabían que las albóndigas eran albóndigas de cerdo, DMI Ngestiharjo tomó la iniciativa de hacer una pancarta que decía Albóndigas de cerdo», escribió la cuenta @halalcorner.

Lea también: Video viral de la casa de la policía allanada por residentes en Penjaringan, el jefe de policía del sector revela los hechos



El DMI Ngestiharjo confirmó que habían colocado una pancarta delante de la tienda de albóndigas. En su declaración en la cuenta oficial @dmingestiharjo, DMI enfatizó que esta medida se tomó para responder a las preocupaciones de los residentes musulmanes locales.

«Con respecto al logotipo de DMI en la pancarta. Eso es de hecho lo que puso el DMI (Consejo de Mezquita de Indonesia) Ngestiharjo. Porque vieron el malestar de la comunidad musulmana circundante que vio a muchos musulmanes usando pañuelos en la cabeza para comprar albóndigas allí a pesar de que no eran albóndigas halal», escribió DMI Ngestiharjo.

También se dice que este paso se dio a través de deliberaciones con partidos locales y funcionarios de las aldeas, con el objetivo de garantizar que la gente ya no cometa el error de comprar alimentos que no son halal.

Hasta ahora, las publicaciones relacionadas con este caso han sido ampliamente discutidas por los internautas y han suscitado diversas reacciones, especialmente en lo que respecta a la importancia de aclarar las etiquetas halal o los ingredientes que están prohibidos en los negocios culinarios de zonas de mayoría musulmana.