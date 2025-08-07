Los movimientos de intercambio asiático varían después de que Trump amenaza una tasa de chip del 100 por ciento

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacific abrió variados en el jueves 7 de agosto de 2025. Fluctuaciones del mercado luego de una sorprendente declaración del Presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump quien planea usar arancel 100 por ciento de las importaciones de semiconductores y chip.

En su discurso de la sala Oval el miércoles por la noche, Trump transmitió la actitud firme del gobierno de los Estados Unidos hacia la industria mundial de chips, que se consideraba demasiado dependiente de la producción extranjera. Sin embargo, las empresas que construyen instalaciones de producción en la región de los Estados Unidos serán excluidas de la política.

«Impondremos una tarifa muy grande en chips y semiconductores», dijo Trump, citado en CNBC International el jueves 7 de agosto de 2025.

Sin embargo, Trump no especifica cuánto se necesita la proporción de la producción nacional para que una empresa pueda aprobar la carga arancelaria. Agregó que empresas como Apple no necesitan preocuparse, siempre que tengan o construirán instalaciones de fabricación en los EE. UU.



Chip Majorana 1 de Microsoft.

«Si está construyendo en los Estados Unidos, o se ha comprometido claramente a construir aquí, entonces no habrá costos adicionales», agregó.

Esta política arancelaria tiene el potencial de agregar tensión en la cadena de suministro de chips global, especialmente si se aplica sin la claridad de los parámetros. Varios analistas predicen que este paso puede desencadenar una respuesta de los países de socios comerciales de EE. UU. Y tener un impacto en la estrategia de inversión a largo plazo de las empresas de tecnología mundial.

Esta oscuridad plantea preocupaciones entre los inversores y los actores de la industria global. Respondiendo a esta noticia, el movimiento del mercado de Asia-Pacífico se negoció variado.

El índice japonés Nikkei 225 registrado estancado. El índice Topix aumentó ligeramente en 0.19 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi cayó 0.12 por ciento. Mientras tanto, los datos se abrieron el índice Kosdaq, también conocido como no registrar cambios significativos.

En Australia, el índice principal S & P/ASX 200 apenas se mueve. Mientras que el contrato a plazo de Hong Kong Hong Kong a término cayó finamente al nivel de 24,903, ligeramente más bajo que el cierre anterior en 24,910.63.

Mientras tanto, el Wall Street Exchange en realidad registra el refuerzo. El índice S&P 500 subió 0.73 Persebo a 6,345.06.

Nasdaq saltó 1.21 por ciento a 21,169.42. El índice de promedio industrial Dow Jones también fortaleció 0.18 por ciento al nivel de 44,193.12.