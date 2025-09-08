Los movimientos de Bears señalan buenas noticias para Jaylon Johnson vs. Vikings

El Bears de Chicago han anunciado sus elevaciones de la lista para el apertivo de la Semana 1 contra el Vikingos de Minnesota el lunes por la noche de fútbol, ​​y sus decisiones sugieren buenas noticias para el esquinero superior Jaylon Johnson’s disponibilidad.

De acuerdo con el cable de transacción del equipoLos Bears Llinebacker elevado Carl Jones Jr. y ala defensiva veterana Tanoh Kpassagnon El lunes por la tarde, a su lista del día del juego antes de su apertura de temporada contra los Vikings.

Los movimientos de la lista de los Bears tienen sentido en el contexto de sus lesiones. Apoyador TJ Edwards Es dudoso jugar contra los Vikings con una lesión en los isquiotibiales. Mientras tanto, Austin Booker – a quien el equipo proyectó como su ala defensiva número 3, está fuera para los primeros cuatro juegos en la reserva lesionada, dejándolos cortos fuera del límite.

Al mismo tiempo, muchos creían que los Bears elevarían un esquinero a su lista del día del juego con Johnson y tragamonedas Kyler Gordon en el informe de lesiones con designaciones cuestionables de lesiones. Esquinero de la ranura de respaldo Josh Blackwell También es cuestionable con una lesión en la ingle que lo ha dejado de lado o lo ha limitado durante semanas.

Los Bears tienen solo tres esquineros en su lista activa que no figuran en su informe de lesiones de la Semana 1 entre Tyrique Stevenson, Nahshon Wright y Nick McCloud. Sin embargo, su decisión de no llamar a un esquinero del equipo de práctica indica que esperan que al menos algunos de sus contribuyentes lesionados se adapten el lunes por la noche.

Los Bears comenzarán contra los Vikings en Soldier Field a las 8:15 pm ET esta noche.