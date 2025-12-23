Los motores de los automóviles tienen dificultades para arrancar por la mañana, esta es una causa común

Jacarta – motor de coche que es difícil arrancar por la mañana a menudo provoca pánico, especialmente cuando es necesario utilizar el vehículo inmediatamente. Esta condición es bastante común y suele estar relacionada con componentes básicos de los sistemas eléctricos y de combustión.

Adaptado VIVA Automotriz De la página de Daihatsu del martes 23 de diciembre de 2025, una de las causas más frecuentes es el estado de la batería que comienza a debilitarse. Por la mañana, la temperatura más baja significa que el rendimiento de la batería no es óptimo para suministrar corriente eléctrica.

Las baterías viejas o que rara vez se calientan tienden a perder su capacidad de almacenamiento. Los síntomas se caracterizan por un arranque pesado o un sonido de «clic» sin que el motor arranque.

Además de la batería, el sistema de arranque también puede ser una fuente de problemas. Un motor de arranque sucio o desgastado impide que la rotación inicial del motor sea óptima.

Los cables eléctricos que empiezan a oxidarse también tienen un gran impacto. La resistencia de la corriente eléctrica aumenta de modo que se reduce la potencia del motor de arranque.

Otro factor que muchas veces se pasa por alto es el estado de las bujías. Las bujías sucias o con una holgura inadecuada harán que el proceso de combustión inicial sea incompleto.

En los vehículos con sistema de inyección, los sensores del motor también juegan un papel importante. Un sensor de temperatura o un sensor de aire defectuoso puede hacer que la mezcla de combustible no sea ideal cuando el motor está frío.

En el caso de los coches con carburador, el ajuste del estrangulador es crucial por la mañana. Un estrangulador que no funciona de manera óptima resultará en una falta de suministro de combustible durante el arranque inicial.

La calidad del combustible también puede afectar la facilidad de arranque. El combustible mezclado con tierra o agua dificulta el proceso de combustión.

El aceite de motor demasiado espeso también puede hacer que el motor trabaje más por la mañana. El aceite viejo o fuera de especificación tarda más en lubricar los componentes del motor.

Esta condición hace que la rotación inicial del motor se sienta pesada al arrancar. Como resultado, el motor necesita varios intentos para arrancar.

También es sospechoso un sistema de encendido que empieza a debilitarse. Una bobina o módulo de encendido problemático a menudo muestra síntomas cuando el motor está frío.

El hábito de utilizar raramente el coche también empeora esta condición. Si un motor no se ha calentado durante mucho tiempo, algunos componentes no funcionarán de manera óptima.