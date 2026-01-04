Los momentos milagrosos en los que Anthony Joshua evitó la muerte en la tragedia nigeriana

VIVA – Bóxer peso pesado mundial, Antonio JosuéCasi me convertí en una víctima por dentro. accidente muerte ocurrida en Nigeria la semana pasada. Este trágico incidente se cobró la vida de dos personas más cercanas a él, Sina Ghami y Latif Ayodele.

Lea también: ¡Reveló! El Mazda CX-5 que se dio a la fuga y fue atropellado por un tren aparentemente mató a 2 estudiantes



El último informe afirma que se cree que la repentina decisión de Joshua de cambiar de asiento poco antes del accidente fue el factor que le salvó la vida.

El fatal accidente ocurrió el lunes 29 de diciembre en una de las carreteras más transitadas y peligrosas de Nigeria, la autopista Lagos-Ibadan. Un Jeep Lexus blanco en el que viajaba el grupo de Joshua chocó contra un camión que estaba detenido al costado de la carretera.

Lea también: Huyendo a contracorriente tras atropellar a 3 motos y a un peatón, el Mazda CX-5 finalmente es atropellado por un tren



Ghami, entrenador de fuerza y ​​acondicionamiento de Joshua, y Ayodele, su entrenador personal, fueron declarados muertos en el lugar.

El propio Anthony Joshua estuvo en Nigeria apenas unos días después de vencer a Jake Paul en una pelea que tuvo lugar en Miami.

Lea también: Anthony Joshua regresa del hospital después de un accidente mortal en Nigeria



El boxeador nacido en Watford y su equipo tienen previsto pasar las vacaciones de Año Nuevo en Nigeria, país con el que tiene vínculos familiares.

Pero el plan se convirtió en una tragedia. Joshua fue trasladado de urgencia al Hospital Internacional Duchess con heridas leves.

Ahora ha surgido que se cree que la decisión de Joshua de pasar del asiento delantero al asiento trasero del SUV momentos antes del accidente le salvó la vida.

Joshua, que ahora tiene 36 años, inicialmente se sentó en el asiento delantero del auto. Sin embargo, según el testimonio judicial, el conductor, Kayode Adeniyi, le pidió a Joshua que cambiara de lugar porque la postura del cuerpo del boxeador dos veces campeón de peso pesado bloqueaba su visión del espejo lateral.

«Tengo entendido que el viaje comenzó en Lagos e inicialmente Anthony se sentó en el asiento delantero, pero el conductor le pidió que cambiara de lugar», dijo el abogado de Adeniyi, Olalekan Abiodun, al Daily Mail.

«Anthony es grande, por lo que el conductor tuvo dificultades para ver por el espejo retrovisor. Luego se sentó detrás del conductor. Según la información que obtuve, Latif estaba delante y luego cambió de lugar con Anthony», continuó.

En esta posición inicial, se sabe que Ayodele y Ghami están sentados en el costado del automóvil que anteriormente ocupaba Joshua.

Después del accidente, Kayode Adeniyi fue acusado oficialmente de cuatro cargos, entre ellos causar la muerte por conducción peligrosa, conducción imprudente y negligente y conducir sin una licencia válida.