Los MLA de Vasai-Virar solicitan permiso para Chhath Puja en cuerpos de agua naturales







Vasai MLA Sneha Dubey Pandit ha dicho que los legisladores locales han solicitado a las autoridades cívicas de Vasai-Virar que permitan la celebración del Chhat Puja festival en cuerpos de agua naturales de una manera ambientalmente responsable.

El festival, que este año se celebra los días 27 y 28 de octubre, involucra a los devotos que ofrecen agua de fuentes naturales al sol. Sin embargo, a la gente le preocupa que el organismo cívico pueda imponer restricciones, dijo Pandit en un comunicado el viernes.

Dubey Pandit y Nalasopara MLA Rajan Naik mantuvieron conversaciones con funcionarios y aseguraron que las nirmalya (ofrendas florales) se recogerían en grandes urnas, mientras que se desplegarían voluntarios para mantener la limpieza y evitar contaminación.

El comisionado municipal de la ciudad de Vasai-Virar, Manojkumar Suryavanshi, les aseguró que se tomaría una decisión positiva basándose en sus sugerencias, añade el comunicado.

