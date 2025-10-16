Los Minnesota Timberwolves encontraron al compañero de fórmula ideal para Anthony Edwards


Los Minnesota Timberwolves encontraron al compañero de fórmula ideal para Anthony Edwards

Getty

Anthony Edwards era todo sonrisas después de que los Timberwolves vencieran al Thunder en el tercer juego de las finales de conferencia; Sin embargo, Minnesota no ha tenido mucho de qué sonreír en los otros tres juegos.

El lobos de minnesota vienen de su segunda temporada consecutiva llegando a las Finales de la Conferencia Oeste. Incluso con su reciente éxito, parece muy improbable abrirse paso a puñetazos en Occidente.

Los Timberwolves perdieron al guardia suplente y al perro defensivo Nickeil Alexander-Walker en la agencia libre al Halcones de Atlantaagotando su profundidad. Rob Dllingham está listo para dar un paso al frente, aunque se espera que su defensa siga siendo deficiente.

En un esfuerzo por maximizar el valor inicial Antonio Edwards y goleador lateral de segunda unidad Donté Di VincenzoLos Wolves necesitarán reforzar la defensa de su segunda unidad. Afortunadamente, es posible que la respuesta perfecta ya esté en la lista.

El guardia de Los Ángeles Lakers, Austin ReavesEl guardia de Los Ángeles Lakers, Austin Reaves

GettyLOS ÁNGELES, CALIFORNIA – 27 DE FEBRERO: Austin Reaves #15 del Lakers de Los Ángeles anota cuando Jaylen Clark #22 de los Minnesota Timberwolves le comete una falta mientras Anthony Edwards #5 observa durante la primera mitad en Crypto.com Arena el 27 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de Harry How/Getty Images) NOTA PARA EL USUARIO: El usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar o utilizar esta fotografía, acepta los términos y condiciones del Acuerdo de licencia de Getty Images. (Foto de Harry How/Getty Images)

Jaylen Clark puede dar un paso adelante para los Minnesota Timberwolves

Jaylen Clark Jugó en 40 partidos en su temporada de novato, promediando sólo 4,1 puntos. En tres temporadas en UCLA, no fue una gran amenaza para los tiros externos, pero sí un molesto defensor con el balón. Es un reboteador sólido para ser un guardia y no parece importarle hacer el trabajo sucio.

Entre Edwards, DiVincenzo, Naz Reidy Julio RandleLos Wolves tienen una buena cantidad de opciones de gol. Clark puede hacer lo que hizo Alexander-Walker: todas las pequeñas cosas.

No sé si jugará, pero creo que es uno de esos tipos con un coeficiente intelectual súper alto”. predijo Adam Mares en el podcast All-NBA.Ese es un halcón de pelota en defensa. Y creo que si juega este año, realmente creo que irá jugar muy bien e incluso podría reemplazar lo que tenían en Nickeil Alexander-Walker”.

Clark puede iniciar y finalizar contraataques gracias a su capacidad defensiva y atlética para rematar. Para un equipo que quiere jugar más en cancha abiertaClark encaja perfectamente.

El delantero de los Minnesota Timberwolves, Terrence Shannon Jr.El delantero de los Minnesota Timberwolves, Terrence Shannon Jr.

GettyMINNEAPOLIS, MINNESOTA – 24 DE MAYO: Terrence Shannon Jr. #00 de los Minnesota Timberwolves camina hacia el vestuario después de derrotar al Trueno de la ciudad de Oklahoma 143-101 en el tercer juego de las Finales de la Conferencia Oeste de los Playoffs de la NBA de 2025 en el Target Center el 24 de mayo de 2025 en Minneapolis, Minnesota. NOTA PARA EL USUARIO: El usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar o utilizar esta fotografía, acepta los términos y condiciones del Acuerdo de licencia de Getty Images. (Foto de David Berding/Getty Images)

Clark tendrá que vencer a otro joven

Clark y Dillingam no son los únicos dos jugadores jóvenes en la plantilla que buscan un rol ampliado. Terrence Shannon Jr.Al igual que Clark, no fue utilizado a plena capacidad la temporada pasada, aunque probablemente se le dará más responsabilidad.

Shannon Jr. es un sólido espaciador de piso y es tan atlético como Clark. Puede defender a jugadores más grandes que Clark, aunque no tiene los instintos para perturbar las líneas de pase con la misma regularidad.

Para un equipo con mucho dinero comprometido con Edwards, Reid, Randle y Rudy GobertTener jugadores de impacto en contratos de novatos es especialmente importante. Los Wolves buscarán maximizar su limitada juventud la próxima temporada mientras se preparan para una carrera profunda en los playoffs en la repleta Conferencia Oeste.

Jonás Kubicek Jonah Kubicek ha estado cubriendo la NBA desde 2021 y se ha desempeñado como escritor, editor y administrador de redes sociales. Cuando no está jugando, se le puede encontrar cocinando, leyendo o planificando meticulosamente su jardín. Más sobre Jonás Kubicek





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí