Los Minnesota Timberwolves encontraron al compañero de fórmula ideal para Anthony Edwards

El lobos de minnesota vienen de su segunda temporada consecutiva llegando a las Finales de la Conferencia Oeste. Incluso con su reciente éxito, parece muy improbable abrirse paso a puñetazos en Occidente.

Los Timberwolves perdieron al guardia suplente y al perro defensivo Nickeil Alexander-Walker en la agencia libre al Halcones de Atlantaagotando su profundidad. Rob Dllingham está listo para dar un paso al frente, aunque se espera que su defensa siga siendo deficiente.

En un esfuerzo por maximizar el valor inicial Antonio Edwards y goleador lateral de segunda unidad Donté Di VincenzoLos Wolves necesitarán reforzar la defensa de su segunda unidad. Afortunadamente, es posible que la respuesta perfecta ya esté en la lista.

Jaylen Clark puede dar un paso adelante para los Minnesota Timberwolves

Jaylen Clark Jugó en 40 partidos en su temporada de novato, promediando sólo 4,1 puntos. En tres temporadas en UCLA, no fue una gran amenaza para los tiros externos, pero sí un molesto defensor con el balón. Es un reboteador sólido para ser un guardia y no parece importarle hacer el trabajo sucio.

Entre Edwards, DiVincenzo, Naz Reidy Julio RandleLos Wolves tienen una buena cantidad de opciones de gol. Clark puede hacer lo que hizo Alexander-Walker: todas las pequeñas cosas.

“No sé si jugará, pero creo que es uno de esos tipos con un coeficiente intelectual súper alto”. predijo Adam Mares en el podcast All-NBA. “Ese es un halcón de pelota en defensa. Y creo que si juega este año, realmente creo que irá jugar muy bien e incluso podría reemplazar lo que tenían en Nickeil Alexander-Walker”.

Clark puede iniciar y finalizar contraataques gracias a su capacidad defensiva y atlética para rematar. Para un equipo que quiere jugar más en cancha abiertaClark encaja perfectamente.

Clark tendrá que vencer a otro joven

Clark y Dillingam no son los únicos dos jugadores jóvenes en la plantilla que buscan un rol ampliado. Terrence Shannon Jr.Al igual que Clark, no fue utilizado a plena capacidad la temporada pasada, aunque probablemente se le dará más responsabilidad.

Shannon Jr. es un sólido espaciador de piso y es tan atlético como Clark. Puede defender a jugadores más grandes que Clark, aunque no tiene los instintos para perturbar las líneas de pase con la misma regularidad.

Para un equipo con mucho dinero comprometido con Edwards, Reid, Randle y Rudy GobertTener jugadores de impacto en contratos de novatos es especialmente importante. Los Wolves buscarán maximizar su limitada juventud la próxima temporada mientras se preparan para una carrera profunda en los playoffs en la repleta Conferencia Oeste.