Los ministerios e instituciones no se enojan si revelamos datos

Yakarta, Viva – Jefe de la Oficina de Personal Presidencial (KSP) Muhammad Qodari enfatizó la importancia de la apertura del gobierno en la transmisión de información al público. Recordó que KSP tiene un papel especial para supervisar el programa de prioridad del presidente para que se ejecute de manera óptima, incluso cuando tienen que revelar datos obtenidos de KL (Ministerio/Institución).

Según Qodari, las diferencias de opinión entre ministerios e instituciones son algo natural en el proceso de preparación de políticas públicas.

«Sí, el nombre también es una cabeza diferente puede ser opiniones diferentes, diferentes pensamientos, diferentes estrategias, etc.

Hizo hincapié en que la gente necesita saber que en el gobierno hay espacio para las críticas y los autocríticos. La transparencia, continua Qodari, es en realidad un paso importante para que la calidad de la política pública pueda mejorarse continuamente.

«Aprender en la última experiencia, la última dinámica, especialmente en agosto. En mi opinión, la gente debe saber que el gobierno también tiene críticas, autocritación, para mejorar la dignidad y se debe conocer las vidas de las personas», dijo.

Qodari también recordó a los ministerios e instituciones que no se ofendan si KSP transmite ciertos datos o información. Hizo hincapié en que el propósito de KSP era encontrar una solución, no activar conflictos.

«Con suerte, si más tarde hablo de esto, no está enojado, sí. Si más tarde KSP transmite los datos, no se enoje conmigo, pero llame al personal. Sí, eso es todo. Llame al personal, confirmado bien o no, por ejemplo, hay un evento como este. Si realmente hay un problema, solucionemos», dijo Qodari.

Además, Qodari explicó que KSP estaba presente para completar el papel del ministerio en el Círculo del Palacio. La Secretaría del Ministerio de Estado (Mensesneg) se ha preocupado por la preparación de regulaciones, mientras que la Secretaría del Gabinete (SESKAP) se enfoca en proteger la reunión del gabinete y la agenda del presidente. Por lo tanto, KSP toma una posición para garantizar que el programa de prioridad del Presidente se realice de acuerdo con el objetivo.

«El KSP participa repetidamente en los procesos para ayudar a resolver problemas en la implementación de programas que son el término debotol neing.

Qodari cerró con la confirmación de que KSP siempre presenta la cooperación. La crítica o la entrega de datos no deben interpretarse como un ataque, sino parte del proceso de mejorar la política.

«El objetivo es la solución. No responderemos, y mucho menos la guerra, y mucho menos caer», concluyó Qodari.