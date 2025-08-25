Los minerales aguas abajo aún pueden mantener la sostenibilidad de la naturaleza indonesia

VIVA – La minería a menudo cambia la ecología ambiente en el área operativa. Sin embargo, con las buenas prácticas y la utilización de la tecnología, la industria minera indonesia puede proporcionar grandes beneficios para la economía al tiempo que mantiene la sostenibilidad natural.

El profesor de la Facultad de Ingeniería Minería y Petróleo ITB, Imam Santoso, enfatizó que el progreso de la futura civilización de Indonesia no se separará de las contribuciones mineras.

«La minería está haciendo ingeniería natural, y eso es como dos lados de una moneda. Por lo tanto, debemos aplicar las mejores prácticas para que se puedan sentir los beneficios económicos, así como la naturaleza se mantiene», explicó en la socialización de Mediamind en ITB Bandung recientemente.

El Imam dijo que actualmente el sector minero indonesio ha utilizado una gran cantidad de tecnología, como el monitoreo en tiempo real, la realidad virtual, para controlar las salas que controlan el equipo pesado desde la distancia.

Esta tecnología no solo mejora la seguridad de los trabajadores, sino que también realiza operaciones. mío Emisiones de gases de efecto invernadero más eficientes y más bajas (GEI).

Este es uno de ellos llevado a cabo por Freeport Indonesia en la mina de cobre en Papua. Con el proyecto de mejora de la productividad de Minegem, las operaciones mineras se ejecutan a través de la sala de control que está a 7 km de la mina.

Agregó, los relaves mineros ahora se han desarrollado y reubicados en productos útiles y valor agregado económico.

En el futuro, se predice que la industria de reciclaje de productos electrónicos, teléfonos celulares, a las baterías es el creciente sector derivado minero.

De esa manera, se pueden minimizar los desechos del producto que están cargados de minerales y metales, y una circular económica que respalda la sostenibilidad ambiental.

Mientras tanto, este proyecto de reciclaje también está siendo desarrollado por el grupo ID de mente En el ecosistema de batería EV. El grupo de identificación mental asegura que la batería que se agote se reciclará más tarde para que la necesidad de minerales minerales de la Tierra pueda reducirse en el futuro.

Además, la minería indonesia también produce materias primas importantes para el desarrollo de energía sostenible, como los paneles solares.

Esta tendencia hará que el consumo nacional de energía renovable sea aún mayor, al tiempo que reduce la dependencia de Indonesia del carbón y los combustibles fósiles importados.

En este caso, el grupo Mind ID también tiene productos de estaño intermedios con la materia prima para recubrimientos de paneles solares. Con una capacidad de producción de 8,000 toneladas/año, el grupo de identificación mental puede responder a las necesidades de la industria nacional de energía renovable.

Además, Imam cree que los recursos humanos indonesios están de gran calificación para realizar una minería sostenible.

Las universidades en Indonesia, especialmente ITB, tienen campos científicos en minería, tecnología industrial, para el entorno que está listo para ser un impulsor para el futuro sector de la industria minera.

«Indonesia nunca ha carecido de recursos humanos. Solo necesitamos optimizar el potencial que tenemos, para que la mina pueda ser parte de una mejor civilización, amigable con el medio ambiente y proporcionar los máximos beneficios para las personas», concluyó.